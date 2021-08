Viivi ja Arttu vaihtoivat bussin sähköpotkulautaan: ”Kätevä, nopea ja helppo käyttää” – Oulun skuuttiaika alkoi siivosti

Amerikkalainen sähköpotkulautoja vuokraava Lime Suomi on tuonut 500 sähköpotkulautaa Oulun kaduille.

Oululaiset Viivi Lankinen, 19, ja Arttu Maijala, 18, ajavat sähköpotkulaudoilla Toppilansaaresta keskustaa kohti. Matkaan menee noin kymmenen minuuttia ja hintaa sille kertyy 4–5 euroa.

Molemmat nuoret ovat tyytyväisiä pari viikkoa käytössä olleeseen vuokrauspalveluun. Lauta on heidän mielestään kätevä, nopea ja helppokäyttöinen.

– Ensimmäinen käyttökerta meni harjoitellessa, mutta sen jälkeen liikkuminen on sujunut hyvin. Laudalla voin itse päättää aikatauluista, siksi se on bussia kätevämpi, Lankinen sanoo.

Nuorten mielestä potkulautaliikenne on sujunut kaupungilla mallikkaasti. Vihreitä menopelejä ei ole näkynyt vesistöissä eikä keskellä katuja.

– Keskustan nopeusrajoitukset ovat ihan ok, muita liikkujia pitää varoa. Jokaisen käyttäjän omalle vastuulle jää se millaisessa kunnossa laudan ottaa käyttöön, Maijala arvioi.

Lautoja on kerätty eri puolille keskustaa. Väärin pysäköitynä niitä ei näkynyt arki-iltapäivänä missään.

Sähköpotkulaudat on aseteltu siististi ryhmiin Oulun keskustassa arki-iltapäivänä. Käyttäjiä näkyy katukuvassa vain muutamia. Kauppatori, Otto Karhin puisto ja kävelykadut eivät ole täyttyneet sinne tänne heitellyistä laudoista, vaikka oululaisten puskaradiokeskusteluista voisi toisin päätellä.

Potkulaudoista ahdistuneille oululaisille on jopa perustettu oma tukiryhmä sosiaaliseen mediaan elokuun alussa. Ryhmässä julkaistaan muun muassa kuvia maastoon jätetyistä laudoista.

Lue lisää: Näin karmeita onnettomuuksia suomalaisille tapahtuu sähköpotkulaudoilla

Skuuttien vuokraamisesta vastaa amerikkalaisyhtiö, joka toimii Suomessa myös Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yrityksen mukaan Oulussa on osattu liikkua alusta asti mallikkaasti.

– Lautoja on kohdeltu hyvin ja ongelmia on ollut todella vähän, vain yksittäistapauksia. Alkuhuuma kesti ensimmäisen viikon, sen jälkeen käyttömäärät ovat rauhoittuneet, kertoo Lime Suomen maajohtaja Mikael Uusivuori.

Potkulautoja käytetään puhelinsovelluksella. Sen kautta myös väärinkäytökset saadaan nopeasti selville.

– Käyttäjät kohtelevat lautoja pääsääntöisesti hyvin, ilkivaltaa on vain vähän. Poliisiasiaksi on muuttunut muutamia tapauksia muualla kuin Oulussa. Jos esimerkiksi lauta on viety katolle poltettavaksi, niin asia on siirtynyt poliisille, Uusivuori sanoo.

Eniten potkulautoja näkyy liikenteessä aamuisin ennen koulu- ja työpäivän alkua sekä viikonloppuiltaisin. Hyvällä säällä käyttäjiä on runsaasti myös arki-iltaisin.

Lautoja tuotiin Oulun kaduille aluksi noin kaksisataa. Parin viikon aikana määrää on lisätty ja nyt niitä on keskustassa noin 500.

Laudat toimivat Oulussa noin kolmen kilometrin säteellä keskustasta. Vuokralaudalla voi liikkua muun muassa Limingantulliin, Värtön uimarannalle, Nallikariin tai Tuiraan.

– Kaupungin ohjeistuksen mukaan laudoilla saa ajaa torialueella ja Kauppurienkadulla 10 kilometrin tuntivauhtia. Muualla vauhti nousee 25 kilometriin tunnissa, tai oikeastaan hieman sen alle, Uusivuori kertoo.

Oulun kaduille on tuotu noin 500 vihreää sähköpotkulautaa.

Sähköpotkulaudalla liikuttaessa pätevät samat liikennesäännöt kuin polkupyörällä. Oikea ajopaikka on ajorata, pyörätie tai pyöräkaista. Jalkakäytävillä ei saa ajaa.

Sähköllä toimivan menopelin käyttö maksaa euron aloitusmaksun jälkeen 20 senttiä minuutilta. Esimerkiksi keskustasta Nallikariin pääsee noin kolmella eurolla.

Oulun kaupunki on tehnyt linjauksen paikoista, joihin lautoja ei voi pysäköidä. Näitä ovat esimerkiksi ylikulkusillat ja kauppatorin alue.

Vihreiden lautojen käyttö työllistää Oulussa yli kymmenen ihmistä. Uusivuoren mukaan lautoja keräillään, huolletaan ja ladataan koko ajan.

Lue lisää: Päivystys ruuhkautuu sähköpotkulauta­onnettomuuksista Helsingissä – ”Tuurikauppaa, miten vaikean päävamman potilas saa”

Lue lisää: Heli kaatui sähköpotkulaudalla – joutui leikkaukseen ja 5 viikon sairauslomalle: kuvat paljastavat rajut jäljet