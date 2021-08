Palosta leviää savua keskustan alueelle.

Oulussa syttyi aamulla tulipalo, josta leviää savua ydinkeskustan alueelle. Tuli roihuaa historiallisesti tärkeän, niin sanotun makkaratehtaantalon vieressä Koulukadulla.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle hieman ennen aamukymmentä. Liekit löivät jo korkealle palokunnan ensimmäisen yksikön saapuessa paikalle.

Makkaratehtaantalo on vanha Oulun Osuuskaupan rakennus, joka on valmistunut vuonna 1909. Sen on suunnitellut arkkitehti Karl Sandelin. Talossa ovat toimineet aikoinaan muun muassa, Osuuskaupan pääkonttori, leipomo, makkaratehdas ja sauna.

Arvorakennus on ollut myös tunnetun oululaispoliitikon ja osuustoimintaliikkeen vaikuttajan Otto Karhin koti.

