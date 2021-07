Oulussa on todettu torstaina ennätysmäärä koronatartuntoja. Valtaosa tartunnan saaneista on alle 30-vuotiaita, ja tartunnan lähteinä korostuvat ravintolat.

Tällä viikolla on Oulussa todettu torstai-iltapäivään mennessä jo yli 50 uutta tartuntaa.

Oulu tiedotti torstaina ennätyssuurista tartuntamääristä kaupungin alueella. Torstaina Oulussa tuli tietoon 26 koronatartuntaa.

Valtaosa tartunnan saaneista on alle 30-vuotiaita, ja tartunnan lähteinä korostuvat ravintolat. Tapausten jäljitys ja karanteeniin asettaminen ovat vielä kesken.

Tällä viikolla on Oulussa todettu torstai-iltapäivään mennessä jo yli 50 uutta tartuntaa. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000:ta asukasta kohden on 39,9. Luku on lähes kolminkertaistunut edelliseen kahden viikon jaksoon verrattuna.

Näissä paikoissa olet voinut altistua: Ravintola Pataässässä perjantain ja lauantain 23.7.–24.7. välisenä iltana ja yönä olleiden tulisi hakeutua välittömästi koronatestiin riippumatta siitä, onko oireita.

Lapland Hotels Oulu ravintola Oula la 24.7. klo 19–23 ja su 25.7. klo 11–12

Bootti Ravintola la 24.7 klo 21–23

Ravintola Suola-Aitta su 25.7. klo 18–19.30

Pizza & Buffa Limingantulli ma 26.7. klo 15–16

Espresso House Rotuaari la 24.7. klo 16.15–18

Testaaminen on Oulussa kasvamassa viime viikkoon verrattuna noin 10–20 prosentilla. Yhteensä tällä viikolla testattaneen noin 2 500 oululaista kaupungin järjestämissä testipisteissä.

– Viikonlopun tapahtumat sisältävät tässä tilanteessa merkittävän riskin tartuntojen leviämisen kiihtymiselle Oulussa, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteessa muistutetaan, että ravintoloissa ja yleisötilaisuuksissa on mahdollista käyttäytyä terveysturvallisesti. Se tapahtuu välttämällä ruuhkia, pitämällä vähintään kahden metrin turvaväliä, käyttämällä maskia, kun turvavälin pitäminen ei ole mahdollista sekä huolehtimalla käsihygieniasta käsien pesun tai käsidesin avulla.

Oireisena ei saa lähteä kodin ulkopuolelle muuten kuin testiin mentäessä. Testeissä käynti lievissäkin oireissa on tärkeää. Samoin terveysviranomaisten auttaminen jäljityksessä sekä karanteenimääräysten noudattaminen.