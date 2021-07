Stora Enson tehdasalueen portti kiukutteli Oulun pelastuslaitoksen paloautoille.

Miksi portti ei aukene meille?

Tätä ihmetteli Oulun pelastuslaitoksen väki sunnuntaina illalla metsäyhtiö Stora Enson tehdasalueen kupeessa.

Oulun pelastuslaitos sai sunnuntaina kello 18.38 hälytyksen Nuottasaarentielle Stora Enson tehdasalueelle ja säntäsi paikalle 12 yksikön voimin.

Tikasauto jäi portille jumiin, mun puomi laskeutui yllättäen auton päälle.

Lopulta palopaikkaa ja paloautoja erotti parkkitaloistakin tuttu puomiportti, joka ei suostunut aukeamaan.

Paikalla ollut Ilta-Sanomien valokuvaaja Ville Honkonen sanoi, että alkuun portti avautui pari kertaa, jolloin pari paloautoa pääsi tehdasalueelle sisään.

– Tehtaalle puukuormia tuoneet rekkojen kuljettajatkin yrittivät avata porttia lätkyröillään, mutta meni arviolta 15 minuuttia, ettei portista päässyt mikään auto sisään, Honkonen kertoi.

Päivystävä palomestari Marko Kemppainen sanoi, että ensimmäiset paikalle päässeet yksiköt kertoivat tulipalon olleen niin pieni, ettei paloautoilla ollut tarvetta rysäyttää portista läpi.

– Jos oikeasti on vakava tilanne päällä, niin emme me silloin odottele. Kyllä meillä silloin konstit on päästä kohteeseen nopeasti. Nyt kun tiesimme, ettei kyseessä ole vakava tilanne, ei ollut tarvetta mennä läpi väkisin, Kemppainen sanoi.

Tulipalo oli lopulta pieni. Polttoon menevässä puunkuorikuljettimessa oli alkanut lyödä kipinöitä, savuttaa ja vähän ilmestyä liekkiäkin.

Portista läpi tehdasalueelle pääsi vain muutama paloauto.

– Sinne oli ehkä jäänyt jumiin hanittamaan jokin puukappale, joka alkoi sitten savuttaa ja kipinöidä. Tehtaan oma väki huomasi tilanteen ja oli aloittanut alkusammutustyöt. Meille jäivät oikeastaan vain varmistus ja jälkisammutus, Kemppainen sanoi.

Kemppaisen mukaan aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi.

– Ei siinä vahinkoa tullut juuri ollenkaan.

Kemppaisen mukaan ei ole vielä selvinnyt, miksi portti ei suostunut aukeamaan paloautoille.