Henkilöauto ja säiliörekka syttyivät tuleen kolarissa Pyhäjärvellä – yksi kuollut

Nelostie on poikki useita tunteja.

Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja säiliörekan nokkakolarissa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa Pyhäjärvellä. Molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan onnettomuudessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman kuuden jälkeen sunnuntaiaamulla.

Rekan kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Palo on pelastuslaitoksen mukaan sammutettu, mutta raivaustöiden vuoksi valtatie 4 on poikki vielä useita tunteja. Kiertotie on järjestetty Pyhäjärven itäpuolelta teiden 560 ja 27 kautta.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.