Nolon lopun jälkeen uusi yritys – Oulu hankkii nyt sähkösykkelit

Uudet kaupunkipyörät yritetään saada käyttöön ensi kesänä.

Oulu on käynnistänyt toisen kierroksen kaupunkipyörien hankinnassa. Edellinen kierros päättyi nolosti. Vain muutaman kuukauden käytössä olleet pinkit polkupyörät eli Sykkelit kerättiin rekkoihin ja palautettiin takaisin Puolaan keväällä 2021.

Puolalainen Nextbike Polska valittiin Oulun kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajaksi kilpailutuksen jälkeen vuonna 2018.

600 pyörän ja 60 pyöräaseman järjestelmä otettiin käyttöön pari kuukautta myöhässä elokuussa 2019.

Kesällä 2020 pyöriä ei otettu käyttöön lainkaan. Taustalla oli koronapandemia sekä kiista kaupungin ja Nextbike Polskan välillä lähes 800 000 euron vakuussummasta.

Uusi kierros käynnistettiin toukokuussa. Oulun kaupunki julkaisi kaupunkipyöräjärjestelmän hankintaan liittyen osallistumispyynnön, johon jätti tarjouksen määräaikaan mennessä kuusi toimittajaa. Yksi hakemuksen jättäneistä ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja.

Neuvottelukierrokselle mukaan valitut viisi toimijaa ovat tsekkiläinen Freebike, KaupunkiPyörä Vantaa, englantilainen Beryl, amerikkalainen Shift Transit ja hollantilainen Deelfiets Nederland.

Liikenneinsinööri Harri Vaarala Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista sanoo, että ensimmäisen kaupunkipyöräkierroksen huonosta menestyksestä on otettu opiksi.

Aiempaan kilpailutukseen verrattuna nyt pyritään houkuttelemaan mukaan enemmän toimijoita ja sellaisiakin operaattoreita, jotka eivät vielä ole olleet Suomen markkinoilla.

Dan Kreutzfeldt käytti Sykkeliä Oulussa syyskuussa 2019.

– Aika usein kuulee kritiikkiä, että miksi kaupunkipyöräjärjestelmää ei tilata suomalaiselta toimijalta tai pyörävalmistajalta, mutta suomalaisia toimijoita ei yksinkertaisesti ole.

Yksi osallistumishakemuksen jättäneistä ja mukaan valituista on KaupunkiPyörä Vantaa, mutta sekin on espanjalaisen Citybike Globalin tytäryhtiö. Varsinaisia kaupunkipyörävalmistajia Suomessa ei ole.

Sen sijaan pyöräjärjestelmän toiminnasta ja huollosta saattaa vastata suomalainen alihankkija.

– Kaupunkipyöräjärjestelmään kuuluu pyörien etähallinta, erilaisia taustajärjestelmiä, maksujärjestelmiä, huoltoa ja tasapainotusta asemalta toiselle. Kaikissa pyörissä on gps-paikannus ja langaton tiedonsiirtoyhteys. Sähköpyörissä on lisäksi yleistymässä etänä tapahtuva vikadiagnostiikka. Vanhojen romupyörien kunnostaminen tai halpojen peruspyörien tarjoaminen järjestelmän osaksi on ajatuksena ontuva. Pyörien osuus koko palvelun kustannuksesta on vain noin 30–40 prosenttia, Vaarala kertoo.

Uuden kaupunkipyöräpalvelun tarkat kustannukset selviävät vasta kilpailutuksen ratkettua. Lähtökohtana on sama kustannushaarukka kuin aiemmassakin kilpailutuksessa eli palvelun bruttokulut (kaupungin operaattorille maksamat kulut) ovat luokkaa 600 000–1 000 000 euroa per vuosi. Kaupunki pitää itsellään lipputulot sekä mahdolliset mainostulot.

Vaaralan arvion mukaan pyörät voisivat olla käytössä ensi kesänä. Tarjousmenettely ja hankintapäätös pyritään tekemään vielä vuonna 2021.

– Tässä vaiheessa tarkkaa aloitusajankohtaa on hankala ennustaa, koska maailmanlaajuinen komponenttipula vaivaa normaalien polkupyörien lisäksi myös kaupunkipyöriä.

Vaaralan mukaan kaupunkipyörät ovat tärkeä osa joukkoliikennettä, ja kaupunkipyöräpalvelu on kaupunkilaisille tarjottava palvelu siinä missä muukin joukkoliikenne.

– Kaupunki subventoi jokaista bussilla tehtyä joukkoliikennematkaa ja kaupunki subventoi myös jokaista kaupunkipyörillä tehtyä matkaa. Tosin yksi ero kaupunkipyörillä ja muulla joukkoliikenteellä on, esimerkiksi Helsingissä ja Kuopiossa kaupunkipyöräjärjestelmät ovat päässeet jo omilleen eli lipputuloja tulee yhtä paljon kuin järjestelmä kaupungille kustantaa, hän huomauttaa.

