Sukuriita kärjistyi Oulussa – neljä naista vangittiin tapon yrityksestä epäiltynä

Väkivaltainen kahakka sattui Tuirassa maanantaina.

Oulun käräjäoikeus on vanginnut torstaina neljä naista maanantaina 31. toukokuuta tapahtuneeseen väkivallantekoon liittyen.

Kaikki neljä naista on vangittu todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Naiset ovat syntyneet vuosina 1961, 1963, 1964 ja 1982.

Oikeuden mukaan asiassa on todettu lisäksi vaikeuttamisvaara ja sen takia vangituille määrätty yhteydenpidon rajoituksia.

Syytteen nostamisen määräpäivä on 9. syyskuuta 2021.

Jutun tutkinnanjohtajan Eeva Törmäsen mukaan kyseessä oli suvun välinen väkivalta.

– Tässä tapon yrityksessä epäillään neljän naisen hyökänneen yhden naisen kimppuun Tuirassa siten, että tekovälineenä heillä on ollut muun muassa teräase. Uhrille on aiheutunut vammoja. Esitutkinta on alkuvaiheessa ja tapahtumien selvittely jatkuu, Törmänen kertoo.