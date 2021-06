Poliisi vetoaa vanhempiin koulujen päättäjäisten alla: "On tiedettävä, minne lapset menevät"

Juhlapäivänä ei suositella kokoontumaan isoissa joukoissa.

Koulujen päättäjäisviikonloppu lähestyy, ja samalla myös poliisi valmistautuu nuorten juhlintaan.

Poliisi muistuttaa, että virkavalta puuttuu nuorten häiriökäyttäytymiseen ja päihteiden käyttöön.

– Muistutamme, että alkoholi- ja tupakkatuotteet ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Poliisi puuttuu alaikäisten päihteiden hallussa pitämiseen, kokeiluun ja käyttöön. Valvonnassa on myös päihteiden välittäminen alaikäisille sekä nuorison häiriökäyttäytyminen, ilkivalta ja roskaaminen, Oulun poliisin tiedotteessa painotetaan.

Onnistuneen juhlaillan edellytyksenä ylikomisario Jyrki Kivirinta pitää sitä, että juhlinta tapahtuu selvin päin ja lähimpien kavereiden kanssa.

Juhlapäivänä ei suositella kokoontumaan isoissa joukoissa, sillä koronaepidemian vuoksi on edelleen syytä olla varovainen ja noudattaa viranomaisten suosituksia ja ohjeita.

Poliisi vetoaa vanhempia valvomaan lapsiensa tekemisiä koulujen päättymishuumassa.

– Vastuu lapsista, nuorista ja heidän tekemisistään on vanhemmilla. Kehotamme vanhempia sopimaan lasten kanssa turvalliset pelisäännöt juhlimiseen. Vanhempien on tiedettävä, minne lapset menevät, kenen kanssa ja milloin he tulevat kotiin. Vanhempien on syytä olla myös itse tavoitettavissa.

Poliisi myös toivoo, että vanhemmat vastaavat tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun, sillä soittaja voi olla poliisi tai päivystävä nuorisotyöntekijä.

Viikonloppuna juhlintaa valvoo poliisin lisäksi muun muassa nuorisotyöntekijät.