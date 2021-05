Kadonnut on aktiivinen liikkuja ja hyvässä fyysisessä kunnossa.

Torniossa Lapissa etsitään hoivakodista tänään kadonnutta muistisairasta. Nainen katosi puoliltapäivin Attendon hoivakodista.

Kadonnut on aktiivinen liikkuja ja hyvässä fyysisessä kunnossa. Noin 160 senttiä pitkällä, hoikalla naisella on mustat, olkapäille ulottuvat hiukset. Yllään hänellä on mustat suorat leveälahkeiset housut, valkoiset lenkkarit ja vaaleanpunainen vyötärömallin tuulitakki. Hänellä on mahdollisesti päässään vaaleapohjainen kukallinen trikoopipo sekä ehkä mukanaan mustavalkopilkullinen Marimekon olkalaukku.

Kadonneen tapaavia poliisi pyytää olemaan yhteydessä hätäkeskuksen numeroon 112.