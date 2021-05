Pohjois-Ruotsin koronatilanne on ollut huono helmikuusta lähtien.

Ruotsin poliisien rajavalvonta lakkaa maanantaina Suomen länsirajalla. Poliisit poistuvat myös kahden valtakunnan vilkkaimmalta rajalta Torniosta.

Ruotsi käynnisti rajavalvonnan 6. helmikuuta ja alkoi vaatia rajoillaan negatiivista koronatestitulosta muiden maiden kansalaisilta.

Tornion rajanylityspaikalla se tarkoitti liikenteen rajua vähenemistä. Länsi-Suomen merivartioston mukaan liikennettä oli heti 80–90 prosenttia vähemmän kuin valvonnan kiristymistä edeltävällä viikolla.

Ruotsiin saa nyt matkustaa Suomesta ja muista pohjoismaista ilman karanteenia tai negatiivista koronatestitulosta. Muista EU-maista Ruotsiin saa jatkossakin matkustaa vain negatiivisella testillä. Ruotsin sisäministeri tiedotti muutoksesta perjantaina.

Pohjois-Suomessa Ruotsin päätös huolestuttaa. Naapurimaa vapauttaa koronarajoituksia koko maassa, vaikka Pohjois-Ruotsin koronatilanne on ollut huono helmikuusta lähtien.

Norrbottenissa on viimeisten parin kuukauden ajan tullut ilmi reilut tuhat tartuntaa viikossa. Uusia tartuntoja on todettu erityisesti nuorilla.

Pohjois-Ruotsin tartuntatautilääkäri Anders Nystedt vetoaa Region Norrbottenin Facebook-sivuilla norrbottenilaisiin, etteivät he lähiaikoina matkustaisi minnekään.

– Tartunnat on saatava pysäytettyä. Kaikkea matkustamista pitää välttää seuraavan kahden viikon aikana. Tilanne on vakava ja sairaalat työskentelevät äärirajoilla. Sairaaloissa on enemmän nuoria potilaita kuin aiemmin.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla kahdeksan uutta koronavirustapausta. Puolet niistä on peräisin ulkomailta, Ruotsista ja Venäjältä. Karanteenien sisältä tartuntoja ilmaantui kaksi. Kahdessa paikallisessa tartunnassa tartunnanlähde jäi tuntemattomaksi.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila ei ilahtunut Ruotsin hallituksen perjantaisesta ilmoituksesta.

– Olisimme toivoneet, että Ruotsi olisi jatkanut ennakkotestivaatimusta, sillä helmikuussa se rauhoitti merkittävästi rajaliikennettä. Rajaliikenteen kasvu tulee lisäämään meidän alueemme tartuntoja, vaikeuttaa testaustoimintaa Torniossa ja lisää riskiä uusien muuntovirustyyppien saapumisesta Meri-Lappiin.

Länsi-Pohjan kahden viikon ilmaantuvuus on saatu painettua alas ja se on nyt 15/100 000. Haaparannan luku on 370 ja Norrbottenin 800 (viimeinen virallinen tieto).

Mitä sanot niille pohjoissuomalaisille, jotka ovat nyt lähdössä nuuskaostoksille Haaparannalle?

– Haaparannalla asiointia ei suositella. Välttämättömässä asioinnissa on käytettävä kasvomaskia, huolehdittava käsihygieniasta ja turvaväleistä.