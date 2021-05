Keski-Pohjanmaan tartuntarypäs on levinnyt myös naapurimaakunnan eteläosiin.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina, että suositus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen etäopetuksesta alueella puretaan. Päätöksen lähiopetukseen siirtymisestä tekevät oppilaitokset.

Etäopetussuosituksen purkamisen jälkeen alueelle jäävät edelleen voimaan suositukset maskien käytöstä, ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisesta, etätyöstä ja etäkokouksista.

Aluehallintoviraston päätöksellä yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 50 henkilöön 13. kesäkuuta saakka. Yli 50 hengen tilaisuuksia voidaan järjestää, jos niissä noudatetaan erityisjärjestelyjä.

Yksityistilaisuuksia koskevaa tarkkaa osallistujamäärärajoitusta alueella ei enää ole, mutta juhlia ja muita tapaamisia suositellaan järjestämään mahdollisimman pienimuotoisesti ja turvaohjeet huomioiden.

Pohjois-Pohjanmaa on epidemian perustasolla. Naapurimaakunta Keski-Pohjanmaalta lähtöisin olevista tartuntaketjuista on havaittu jonkin verran tartuntoja erityisesti maakunnan eteläosissa, mutta ketjut on saatu hyvin hallintaan.

Tartuntoja on todettu alueella edellisen 14 vuorokauden aikana yhteensä 74 kappaletta. Ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden ajanjaksolla tarkasteltuna nyt 17,9 sataatuhatta asukasta kohti. Tartuntojen lähteet saadaan edelleen jäljitettyä hyvin.

Oulun epidemiatilanne näyttää edelleen rauhoittumisen merkkejä. Keski-Pohjanmaan tartuntaryppään tartuntojen vaikutus Oulun tartuntatilanteeseen on toistaiseksi vähäinen.

Viime viikon (viikko 20) uusien tartuntojen määrä puolittui ja altistuneiden määrä jäi kolmasosaan edellisviikon luvuista. Joukkoaltistumisia ei ole esiintynyt.

Viikon tartuntalähteinä olivat perhe (25%), kaveriporukat/tilaisuudet (17%), sekä ulkomaat (17%). Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen määrä kasvoi 42 prosenttiin.

Tiistaina 25. toukokuuta tuli ilmi 4 uutta tartuntaa, joista 3 on tuntemattomasta lähteestä ja 1 perheestä. Lisäksi on tullut ilmi kolme joukkoaltistumista Tuiran koulun 5A-, 5B- ja 3A -luokilla.