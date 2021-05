Oulussa asuneelle miehelle langetettiin viiden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä.

Kolmekymppinen mies jakoi sosiaalisessa mediassa ja Youtubessa videoita, joissa muun muassa raiskattiin vauva. Toisessa videossa kaksi noin 10-vuotiasta lasta esitettiin yhdynnäntapaisessa tilanteessa.

Mies jakoi videoita vuosina 2018 ja 2019 Oulussa, missä hän asui tuolloin perheineen.

Mies perusteli Oulun käräjäoikeudessa videoita poliittisella toiminnalla. Hän kertoi halunneensa tuoda esille vahingollista materiaalia, jota levitetään verkossa. Miehen mukaan hän toimii kotimaassaan aktiivisesti naisten ja lasten oikeuksien puolesta.

Miehen kaksi entistä puolisoa todistivat oikeudessa, että tämä on kotimaassaan tunnettu ihmisoikeusaktivisti.

– Hän aloitti Youtube-videoiden jakamisen sanoen, että hän haluaa maahansa demokratian. Hän halusi myös tehdä näkyväksi oman maansa epäkohtia. Seuraajamäärät olivat aika isoja Euroopassa ja Afrikan mantereella, ex-kihlattu kertoi oikeudessa.

Miehen antamien tietojen mukaan hänellä on useita tuhansia seuraajia Facebookissa ja Youtubessa.

Oulun käräjäoikeuden mielestä miehen tarkoitusperät saattavat olla hyviä, mutta videoiden levitys on kuitenkin Suomen lain mukaan rikos.

Tuomittu mies on asunut Suomessa vuodesta 2011 lähtien. Oikeuden mukaan hänen pitäisi jo tietää, että hän joutuu elämään ja toimimaan poliittisessa toiminnassaankin Suomessa ollessaan Suomen eikä kotimaansa lainsäädännön mukaan.

– Se, että hän ei ole ottanut selvää siitä, että Suomen lainsäädännön mukaan lapsipornomateriaalin levittäminen on rikos, ei poista teon rangaistavuutta. Tietämättömyys tästä ei ole anteeksiantoperuste. Suomessa on noudatettava Suomen lainsäädäntöä, joka ei näiltä osin edes ole vaikeaselkoinen tai mitenkään vaikea ymmärtää, käräjäoikeus toteaa tuomiolauselmassaan.

Oikeuden mielestä ei ole mitään syytä epäillä sitä, että vastaaja on huolestunut muun muassa lasten asemasta ja heidän huonosta kohtelustaan omassa kotimaassaan.

– Hänellä on oikeus ajaa asiaansa ja käyttää tässä myös sosiaalista mediaa hyväkseen. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista itseään. Mutta Suomessa on säädetty lapsipornomateriaalin levittäminen rangaistavaksi rikokseksi rikoslain 17 luvussa. Siitä on siis säädetty lailla, oikeus muistuttaa.

Oulun käräjäoikeus antoi tuomionsa marraskuussa 2020. Mies valitti käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen, mutta hän peruutti myöhemmin valituksensa.