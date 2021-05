Oulun pyöräpoliisit polkevat nyt nenä herkkänä – puistoissa vastaan tullut yllättäviä hajuja

Ensimmäisen työvuoron aikana partio polki 140 kilometrin verran.

Oulun poliisilaitos on käynnistänyt polkupyöräpoliisitoiminnan Oulun kaupungin keskustassa. Parin viikon kokemukset uudesta toiminnasta ovat olleet hyviä.

Polkupyörätoiminnan tarkoituksena on lisätä poliisin näkyvyyttä ja turvallisuutta erityisesti keskustan alueella. Poliisit partioivat sähköpyörillä.

Ylikomisario Jyrki Kivirinta kertoo, että yksi polkupyöräpartio on ollut liikenteessä melkein joka päivä. Tehtävät ovat liittyneet yleensä kevyen liikenteen käyttäytymiseen, mutta yllätyksiäkin on tullut vastaan.

– Poltettavista huumausaineista lähtee tietynlainen haju ja se kiemurtelee helpommin pyöräilevän poliisin kuin autoilevan poliisin nenään. Polkupyöräpartio on tavoittanut puistoalueilta kannabiksen käyttäjiä. Heiltä on otettu aineet pois ja kirjoitettu sakko. Myös muutamia teräseita on takavarikoitu.

Pyöräilevien poliisien tavoitteena on lisätä keskustan liikenneturvallisuutta sekä valvoa muilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Työtehtävät painottuvat jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikenneturvallisuuteen.

Polkupyöräpoliisit ovat helposti tunnistettavissa. He hoitavat hälytystehtäviä lähimmän partion periaatteella.

– Kaupungissa liikkuvat ovat suhtautuneet pyöräpoliiseihin hyvin. He ovat esittäneet kaikenlaisia kysymyksiä erityisesti pyöräilyyn ja sähköpyöräilyyn liittyen.

Kivirinnan mukaan eniten kansalaisia tuntuu kiinnostavan se, onko poliisien sähköpyöriä viritetty.

– Eihän niitä ole. Ei poliisiautojakaan ole viritetty. Sähkö avustaa 25 kilometriin tunnissa, loppuvauhti tulee jalkatyöstä. Pyörät ovat joka tapauksessa osoittautuneet hyviksi liikkumisvälineiksi kaupungissa. Partio on pystynyt reagoimaan nopeasti erilaisiin tilanteisiin, Kivirinta kertoo.