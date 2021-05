Perusteettomista laskuista epäilty mies on toiminut näkyvästi paikallispolitiikassa ja yrittäjäjärjestössä.

Oulun käräjäoikeus on määrännyt Oulaisten kaupungin laskutusepäselvyyksistä tutkittavana olevan yrittäjän omaisuutta takavarikkoon.­

Oulaisten kaupungin laskutuksesta Oulun poliisin talousrikosyksikköön tehty tutkintapyyntö on johtanut tutkittavana olevan yrittäjän omaisuuden takavarikointiin.

Oulun käräjäoikeus on määrännyt tänään vakuustakavarikkoon epäillyn miehen omaisuutta enintään yli 1,6 miljoonan euron verran. Käräjäoikeuden päätökseen voi vielä hakea muutosta hovioikeuteen valittamalla.

Yrittäjäjärjestössä ja paikallispolitiikassa näkyvästi toimineen paikkakuntalaisen yrittäjän epäillään laskuttaneen kaupunkia perusteettomasti vuosikausia. Yritys on saanut turhista laskuista etua satojatuhansia euroja.

Rikosylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisin talousrikosyksiköstä kertoo, että Oulaisten laskutusepäselvyyksien tutkinta on vielä alkuvaiheessa.

– Juttu on vielä raakile. Asiasta tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

Oulaisten kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen mukaan virheellinen laskutus tuli ilmi kaupungin sisäisessä valvonnassa alkuvuonna 2021.

Kyseessä on useiden satojentuhansien eurojen menetys. Asiaa on selvitellyt kaupungin palkkaama erityistilintarkastaja.

– Tutkintapyyntö on tehty vuosille 2012–2021. Myös aiempia vuosia käydään läpi. Kyse on isoista summista, mikäli kaupungin epäilyt osoittautuvat paikkaansa pitäviksi. Johtoajatus kuitenkin on, että ensin tutkitaan ja sen perusteella prosessi jatkuu, Kaartinen sanoo.

Kaupungin laskut hyväksytään asiatarkistuksen jälkeen. Tästä syystä poliisi kuulustelee myös niihin osallistuneet viranhaltijat.