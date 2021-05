Länsi-Pohjan alueen ilmaantuvuus on laskusuunnassa.

Viime viikolla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin kaikkiaan 11 koronatartuntaa. Näistä vain yksi oli alueella asuvalla henkilöllä.

Kaksi tartuntaa tuli ilmi muualla Suomessa asuvilla. Suurin osa uusista tartunnoista todettiin Ruotsin ja Suomen rajan ylittävillä henkilöillä. He olivat pääasiassa Suomeen ostoksille tulevia Ruotsin puolen asukkaita.

Pohjois-Ruotsin eli Norrbottenin tautitilanne on edelleen vaikea. Viime viikolla todettiin yhteensä 1 016 uutta koronavirustapausta. Haaparannalla tapauksia oli todettu 11.

– Turhaa rajankulkua on hyvä edelleen välttää. Kaupassa tulee muistaa käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskin käyttö, muistuttaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Länsi-Pohjan kahden viikon ilmaantuvuus on laskusuunnassa, mikä kertoo Taskilan mukaan siitä, että väestö on jatkanut hienosti suojaustoimia. Alueen ilmaantuvuus on nyt 21,8/100 000.