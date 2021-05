Oulu 27,7 astetta! Kuvat näyttävät, kuinka kesä alkoi ”Norjalaisten Rivieralla”

Lämpömittari kipusi Oulunsalon mittausasemalla yli 27 asteeseen.

Oulussa päästiin nauttimaan kesän ensimmäisestä hellepäivästä keskiviikkona. Puolenpäivän jälkeen mittari kipusi yli 20 asteen ja kello 15 aikaan lukema ylitti virallisen hellelukeman 25,1 astetta.

Päivän kovimmat lukemat mitattiin Oulunsalon mittausasemalla, 27,7 astetta!

Aurinko sai oululaiset liikkeelle heti aamupäivän aikana. Farkut vaihtuivat sortseihin ja autotallista ajettiin ulos avoautot.

Nallikarin rantaan alkoi kerääntyä väkeä keskiviikkona puolenpäivän jälkeen, kun lämpömittari näytti 20 astetta.­

Norjalaisten Rivieralla eli Nallikarissa jäätelökioskeihin muodostui jonoja puolenpäivän aikaan. Kesän ensimmäinen auringonpalvoja kantoi tuolinsa hiekkarannalle.

Oulun kauppatorin elämäkin vilkastui keskiviikkona. Kahvilat täyttyivät asiakkaista. Jäätelöä jonotettiin ja torinrannan portailla syötiin ensimmäisiä kotimaisia mansikoita.

Torikahviloiden jäätelönmyyjille tuli kiireinen päivä.­

Oulujoen rannalla Värtössä uskaltauduttiin jopa uimaan, vaikka veden lämpötila on noin 8 astetta. Vuosi sitten Ouluun muuttaneet Karin Murris ja Simon Geschwindt nauttivat kuumasta päivästä vilvoittavan veden äärellä.

Karinia kylmähkö vesi ei haittaa. Hän ui melkein kaikkina vuodenaikoina.

– Keskitalvella on hankalaa, kun ilma on niin kylmää. Ja keväällä en ui jäiden seassa, se on vaarallista. Mutta nyt on jo ihan mukava uida, hän sanoo ja pulahtaa Oulujokeen.

Viileässä vedessä uiminen on hollantilaisen Karinin mielestä virkistävää ja uinnin jälkeen ihana olo jatkuu koko päivän.

Kahdeksanasteinen Oulujoen vesi ei hidastanut hollantilaista Karinia. Hän ui melkein läpi vuoden.­

– Oikein ihanaa. Nyt tunnen eläväni, hän huudahtaa rantaan tullessaan.

Värtön rannassa kolmatta kesää kesäkahvilaa pitävä yrittäjä Teresa Heinämaa nauttii kesäkauden alkamisesta. Aurinko on saanut asiakkaat liikkeelle.

– Tosi ihanaa, että kesä alkoi kunnolla. Ihmiset ovat hyvällä tuulella. Terassi on avattu ja tästä se kesä lähtee, kesäkahvilan yrittäjä iloitsee.

Koivurannan kahvila avaa perinteisesti ovensa vappuna, oli sää mikä tahansa. Tänä vuonna lämpöä jouduttiin odottamaan melkein toukokuun puoliväliin saakka.

Torninrannan portailla on tungosta hellepäivinä.­

Toppatakit saivat jäädä narikkaan. Kaapeista kaivettiin esiin sortsit ja t-paidat.­

Teresa Heinämaan kahvilan elämä vilkastui kertarytinällä, kun lämpöaalto saavutti Oulun.­