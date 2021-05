Pohjois-Pohjanmaa on edelleen perustasolla, Oulu vielä kiihtymisvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaan aikuisväestö pääsee jälleen ryhmäharrastusten pariin ensi viikosta lähtien. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina, että 18-vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta voi alueella jatkua maanantaista 17.5. alkaen.

Alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaa koskevat suositukset on purettu jo aikaisemmin.

Ryhmä totesi, tartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun ja tilanne kehittyy alueella muutoinkin hyvään suuntaan. Tartuntojen jäljitys toimii hyvin ja tartuntaketjut saadaan hyvin hallintaan. Epidemia ei ole kuitenkaan vielä ohi, sillä pieniä tartuntaryppäitä havaitaan edelleen.

– Vaikka kehityssuunta on oikea, esimerkiksi alueen sairaaloissa kevään aikana havaitut tartuntaketjut kertovat, että varovaisuutta yhä tarvitaan. Etenemme suositusten purkamisessa maltillisesti ja yksi kerrallaan, jotta pystymme seuraamaan purkutoimien vaikutusta epidemiatilanteeseen, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Oysin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen selvittää.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalla sallitaan 20 henkilön kokoontumiset 23. toukokuuta saakka ja 50 henkilön kokoontumiset ajalla 24.5.-31.5.

Näitäkin rajoja suuremmat kokoontumiset ovat mahdollisia erityisjärjestelyin, muun muassa lohkoja käyttäen. Koska Oulun kaupungin tilanne poikkeaa muusta maakunnasta, on kaupunki tehnyt kokoontumisrajoituksista aluehallintoviraston päätöstä tiukemman päätöksen.

Alueellinen koordinaatioryhmä ei tämän viikon kokouksessaan suositellut näihin rajoituksiin muutoksia, vaan tilannetta tarkastellaan ryhmän kokoontuessa seuraavan kerran tiistaina 18.5.

Oulu on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Viikoittaisten tartuntojen kokonaismäärä laski viime viikolla Oulun kaupunginsairaalan toisen epidemian rauhoituttua, mutta muiden kuin sairaalaan liittyvien tartuntojen määrä on edelleen korkeahko.

Oulun kaupunginsairaalassa on todettu alkuviikon aikana uusia tartuntoja päivystysosastolla A3. Tartunnat ovat peräisin potilaalta, joka on altistunut koronavirukselle todennäköisesti Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Huolimatta negatiivisesta testituloksesta sairaalaan tullessa potilas on myöhemmin tullut positiiviseksi. Kaksi häntä hoitanutta työntekijää testattiin tänään positiiviseksi myöskin. A3 osasto on suljettu, kohortoitu ja koko henkilökunta ja potilaat testataan. Altistuneiden kartoitus on vielä kesken.

Kaupunginsairaalan aiempaan osasto B3:n epidemiaan liittyen on tapahtunut toinen potilaskuolema sekä yhden työntekijän uusi tartunta seulontatesteissä.

Epidemian B3 -osastolla aiheuttaneen viruksen tarkemmissa analyyseissa virus on osoittautunut Britanniasta peräisin olevaksi herkemmin tarttuvaksi virusmuunnokseksi.

Oulussa on voinut altistua koronavirukselle: