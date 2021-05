Lapin avin päätökseen ovat vaikuttaneet Pohjois-Ruotsin huono tautitilanne, vilkastunut rajaliikenne ja vapaaehtoisesta terveystarkastuksesta kieltäytyjien määrän kasvu

Lapin aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joka velvoittaa kaikki Tornion rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuvat osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen. Terveystarkastuksen järjestää Tornion kaupunki. Päätös astuu voimaan 14.5.

Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalaisen mukaan terveystarkastus tarkoittaa käytännössä koronatestiä, sillä se tehdään aina tarkastuksen yhteydessä.

Päätös koskee henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloaan oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus kahden viikon aikana on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä.

Tämä määräys on voimassa 14.–31.5.2021. Se koskee myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia.

Määräys ei koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä rajan ylittävää tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä, henkilöitä, joilla on esittää todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen maahantuloa, henkilöitä, joilla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista sekä erityisryhmiä, joilla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus.

Työnsä vuoksi säännöllisesti rajan ylittäviltä edellytetään todistusta viikoittaisesta koronatestistä.

Jos terveystarkastukseen määrätty henkilö ei noudata määräystä, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa pyytää poliisilta tai rajavartiolaitokselta virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi.

Lisäksi rikoslain perusteella kieltäytymisestä voi seurata myös sakko tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus terveydensuojelurikkomuksesta.

Tornion rajanylityspaikka on Lapin vilkkain. Tällä hetkellä sen kautta Suomeen tulee noin 3 500 henkilöä vuorokaudessa.