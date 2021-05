Oulun apulaispoliisipäällikkö: Kyse on Schroderuksen yksityishenkilönä tekemistä somepäivityksistä.

Oulun Pride -yhdistys tiedotti torstaina tehneensä poliisille rikosilmoituksen ja vähemmistövaltuutetulle kantelun oululaisen poliisin Petrus Schroderuksen somekommenteista.

Schroderus kuvaili Facebook-kommenteissaan pridekulkueita ”myötähäpeää aiheuttavaksi friikkisirkukseksi” ja syytti kulkueisiin osallistuvia käytöstapojen ja siveellisyyden puutteesta.

Schroderus itse ihmettelee vanhasta päivityksestä tehtyä rikosilmoitusta.

– Ihmettelen suuresti, miksi pitää valheellisesti väittää, että olen viime aikoina kirjoittanut jotakin. Tekstihän on vuodelta 2018, hän toteaa.

Schroderuksen mielestä suomalaisilta on viety sananvapaus. Enää ei saa ääneen sanoa, jos kenkuttaa.

– On kamalaa, jos en saa julkisesti ilmaista omaa pahaa mieltäni. Millä tavalla kiihotan vihaan, jos sanon, että minua v*****aa. En väitä ilmaisevani itseäni aina korrektisti, mutta nyt rikosilmoituksen kohteena oleva teksti on irrotettu asiayhteydestä, hän selvittää kommenttia.

Oulun apulaispoliisipäällikkö ei ota kantaa Oulun Pride ry:n tekemään rikosilmoitukseen.

IS kysyi poliisipäällikkö Mika Heinilältä Oulun poliisin suhtautumista kahteen rikosilmoitukseen. Sähköpostilla lähetettyihin kysymyksiin vastasi apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta.

Saako yksittäinen poliisi kommentoida sosiaalisessa mediassa mitä vain? Missä menee raja?

– Ei saa, mutta kaikilla on perusoikeuksien mukainen sananvapaus, jolloin laillisuuden rajoissa tapahtuva kommentointi on mahdollista. Sananvapaus ei poista keneltäkään omaa vastuuta sanomisista ja kommentoinneista. Poliisimiehen on virassa ja yksityiselämässään kuitenkin käyttäydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Rajanveto on haasteellista ja se täytyy tehdä tarvittaessa yksittäistapauksittain, jos jotain epäasialliseksi väitettyä tulee tietoon.

Petrus Schroderus on toiminut Oulun poliisin ”mannekiinina” usein videoissa. Jatkuuko tämä?

– Schroderus on toiminut poliisin videoilla mallikkaasti ja tuonut sekä poliisille hyvää mainetta että katsojille hyvää mieltä. Tällä hetkellä suunnitelmissamme ei ole uusia vastaavia videoita.

Ottaako Oulun poliisi mitenkään kantaa tähän tapaukseen?

– Tapauksessa on kyse Schroderuksen yksityishenkilönä tekemistä somepäivityksistä. Prosessit, joita tästä toiminnasta on pantu vireille, ovat toisten viranomaisten käsittelyssä. Rikosilmoituksen osalta toimivaltainen viranomainen on valtakunnansyyttäjäntoimisto. Oulun poliisilaitos ei ota kantaa keskeneräiseen asiaan.