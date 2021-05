Oulun tenoripoliisin somekommenteista kaksi rikosilmoitusta – ”Suora hyökkäys Pride-toimintaa kohtaan”

Petrus Schroderus syytti kommenteissaan kulkueisiin osallistuvia siveellisyyden ja käytöstapojen puutteesta.

Oulun Pride-väki tuomitsee oululaisen laulavan poliisin Petrus Schroderuksen sosiaalisen median kommentoinnin, joka koskee Pride-kulkueita. Pride-yhdistys on tehnyt kommenteista rikosilmoituksen poliisille ja kantelun yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Poliisi on vastaanottanut rikosilmoituksen 18. huhtikuuta 2021. IS:n saamien tietojen mukaan poliisi on vastaanottanut aiemmin toisenkin rikosilmoituksen Schroderuksen kommenteista. Sen on tehnyt yksityishenkilö.

Schroderus on kuvaillut Facebook-kommenteissaan kulkueita ”myötähäpeää aiheuttavaksi friikkisirkukseksi” ja syyttää kulkueisiin osallistuvia käytöstapojen ja siveellisyyden puutteesta.

Teksti on ollut aikaisemmin julkisesti näkyvillä Schroderuksen henkilökohtaisessa profiilissa, mutta se on sittemmin piilotettu tai poistettu. Kuvakaappaus kommentista kiertää kuitenkin edelleen sosiaalisessa mediassa.

– Pride on saanut Oulussa hyvän vastaanoton vahvistaen kaupungin imagoa yhdenvertaisena elinympäristönä meille kaikille. Olemme myös tehneet ansiokkaasti yhteistyötä Oulun poliisin kanssa, ja toivon, etteivät tämäntyyppiset yksittäisen poliisin kommentit vaaranna yhteistyön aikaansaama turvallisuuden tunnetta, huomauttaa Oulu Priden tuottaja Martu Väisänen.

Schroderus on esiintynyt mediassa näkyvästi. Hän on tehnyt Oulun poliisille useita musiikkivideoita, jotka ovat levinneet ympäri maailmaa. Hän on myös saanut poliisin hopeisen ansiomitalin tunnustuksena tekemästään työstä poliisin hyväksi.

Väisäsen mukaan Schroderuksen pitäisi pidättäytyä loukkaavasta kommentoinnista, koska hän edustaa julkisuudessa työnantajaansa ja ammattiryhmäänsä.

– Ei riitä, että hän toteaa esittäneensä kommentit yksityishenkilönä.

Schroderuksen somepäivityksessä Pride-kulkuetta kuvailtiin friikkisirkukseksi.­

Väisänen huomauttaa, että viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua kaikenlaiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään ja häirintään.

– Esitetty kommentti vähentää perustavanlaatuisesti luottamusta poliisiin ja lisää rikosten uhreiksi joutuvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvattomuutta Oulun seudulla.

Oulu Pride -yhdistyksen puheenjohtaja Minna Pallari pitää tenoripoliisin sanoja loukkaavina.

– Koska tässä on kyseessä oululaisen poliisin kirjoittama kaikkea pride-väkeä loukkaava teksti, ei voi olla ajattelematta, että tämä olisi suora hyökkäys nimenomaan Oulu Pride ry:n toimintaa kohtaan, hän tulkitsee.

Oulu Priden järjestämä vuosittainen pride-tapahtuma kulkueineen juhlistaa Pallarin mukaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

– Yhdistys on käynyt keskusteluja Oulun poliisin kanssa. Yhdistys on toivonut Oulun poliisilta kannanottoa ja irtisanoutumista Schroderuksen somessa levinneeseen kommenttiin, Pallari kertoo.