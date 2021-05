Poliisina esiintynyt kajaanilaismies soitti ikäihmisille jopa 1,5 tunnin puheluita.

Oulun käräjäoikeus käsittelee parhaillaan laajaa petosjuttua, jossa on 14 syytettyä ja 21 petoksen uhria. Jutun pääsyytetyn epäillään toimineen valepoliisina eri puolella maata vuonna 2017.

Jutussa on syytekohtia kaikkiaan 33. Niiden joukossa on useita törkeitä petoksia, petoksen yrityksiä ja rahanpesua sekä avunantoa niihin. Käräjäoikeus antaa tuomionsa 7. toukokuuta.

Aluesyyttäjä Ville Rutanen vaatii epäillylle päätekijälle vähintään kolmen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta useista rikoksista. Vaatimuksessa on otettu koventamisperusteena huomioon syytetyn aiempi rikollisuus, koska sen ja uusien rikosten suhde osoittaa Rutasen mukaan syytetyn piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Valepoliisina esiintyneen miehen petokset ovat edenneet aina samalla tavalla. Hän soitti ikäihmisille useita puheluita ja väitti, että näiden tileille on murtauduttu ja siksi hän tarvitsee uhrien henkilö- ja pankkitietoja.

Suurimmat rahasummat valepoliisina esiintynyt kajaanilaismies sai käsiinsä Oulusta. Miehen epäillään soittaneen Irja-nimiselle oululaisnaiselle useita puheluita. Niiden aikana valepoliisi sai selville naisen verkkopankin käyttäjätunnuksen, salasanan sekä useita tunnuksia verkkopankkiin kirjautumista varten vedoten pankkitilille tehtyyn murtautumiseen.

Valepoliisi sai siirrettyä naisen tileiltä yli 52 000 euroa. Summasta Irjalle on saatu palautettu runsaat 38 000 euroa.

– Petoksessa on tavoiteltu ja saatu huomattavaa taloudellista hyötyä ja rikos on tehty käyttämällä hyväksi uhrin korkeaa ikää, erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa, joten tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syyttäjä toteaa.

Inarissa valepoliisin uhriksi epäillään joutuneen miehen, jonka nimissä syytetty on nostanut luottoja ja lainoja yli 21 000 euron edestä.

Mies on soittanut valheellisesti poliisina esiintyen inarilaismiehelle, jolta hän on onnistunut saamaan haltuunsa henkilötiedot, verkkopankkitunnukset, salasanat, avainluvut sekä verotiedot vedoten valheellisesti tilille tehtyyn murtautumiseen.