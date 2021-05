Oululaismies lähetteli seksiviestejä 14-vuotiaalle mallikurssilaiselle – sai ehdollista vankeutta

Mies väitti, ettei hän tiennyt mallikurssia käyneen ikää.

24-vuotias oululaismies tapasi 14-vuotiaan mallitoimiston järjestämällä mallikurssilla syksyllä 2016. Mies teki tuttavuutta alaikäisen kanssa ja ryhtyi lähettämään tälle seksuaalissävytteisiä viestejä.

Mies pyysi viesteissään 14-vuotiasta lähettämään kuvia sukupuolielimestään ja seksuaalisesta toiminnasta. Mies myös lähetti alaikäiselle useita seksuaalissävytteisiä viestejä.

Oikeudessa mies kiisti syytteen. Hän ei ollut lähettänyt asianomistajalle viestejä. Hänen mukaansa osan viesteistä oli lähettänyt joku toinen. Hän sanoi, ettei tiennyt asianomistajan ikää.

Käräjäoikeus katsoi, että kirjallisen todisteen mukaan asianomistaja oli jo varhaisessa vaiheessa todennut olevansa 10 vuotta miestä nuorempi. Mies jatkoi silti viestittelyä.

– Viestien sisältö on ollut siten voimakkaasti seksuaalista, että kyse on seksuaalisesta teosta. Viestien sisältö on ollut sellaista, että se on ollut omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, käräjäoikeus totesi tuomiossaan.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2020 miehen 6 kuukaudeksi ehdollisen vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies valitti tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut tuomiota.