3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista kolmannes ilmoittaa olevansa uupunut.

Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista.­

Ensikotien jaksot ovat entisestään lyhentyneet ja ensikoteihin ohjataan yhä huonommassa kunnossa olevia vauvojen vanhempia. Mielenterveyden ongelmat ovat entistä vakavampia ja niitä on useammalla äidillä ja isällä.

Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnalliset tilastot kertovat, että ensikotiin saatetaan ohjata vasta, kun uupumus tai mielenterveysongelmat ovat niin vaikeita, että toipuminen vie kauan. Kehitys on kulkenut samaan suuntaan koko 2000-luvun.

Liian usein perhe saa olla ensikodissa vain lyhyen aikaa. Esimerkiksi vuonna 2020 lähes puolet (48 prosenttia) ensikodin jaksoista oli alle kahden kuukauden mittaisia.

– Muutama viikko eikä kuukausikaan riitä siihen, että vuosien ajan kasautuneet ongelmat korjaantuisivat, kertoo kehittämispäällikkö Hanna Sellergren Ensi- ja turvakotien liiton Vaativan vauvatyön tiimistä.

Maaliskuussa ilmestynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus tuo esiin, kuinka vauvaperheet ovat jääneet liian yksin pulmien kanssa.

Kyselytutkimuksen mukaan noin kolmannes kyselyyn vastanneista 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista ilmoitti olevansa uupunut. Äideistä noin neljäsosa koki koronaepidemian vähentäneen jaksamistaan.

– Avuntarve on kasvanut ja näkyy esimerkiksi yhteydenotoissa vauvaperheiden kokemana yksinäisyytenä, kertoo toiminnanjohtaja Timo Peltovuori Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:ssä autetaan vuosittain noin tuhatta perhettä.

– Vauvaperheiden hätä on näkynyt myös vaativassa vauvatyössä. Laitosmuotoista ympärivuorokautista palvelua on käytetty hyvin. Tarvitsemme lisää tiloja voidaksemme tarjota hyvää palvelua. Perheiden apu ei saa olla kiinni siitä, ettei ole riittävästi tilaa saatavilla. Yhdistys on siksi ryhtynyt toimiin uusien tilojen hankkimiseksi, Peltovuori kertoo.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ympärivuorokautisessa laitosmuotoisessa vauvatyössä yhdistyksen palveluissa oli viime vuonna yhteensä 50 eri perhettä. Ympärivuorokautista hoitoa tarjoaa ensikoti ja päihdeongelmaisille perheille tarkoitettu Pidä kiinni -ensikoti Orvokki.

Päiväryhmässä kävi 10 perhettä ja odotusajan doulatoiminta tavoitti noin 20 perhettä. Uutena toimintamuotona viime vuonna aloitettiin vanhempien voimakahvila ja odotusten olohuonetoimina, joissa vieraili lähes kaksisataa eri kävijää.