Oulun tartuntamäärät kasvussa, rajoitusten purku siirtyy viikon päähän – näissä paikoissa voinut altistua koronalle

Oulun kaupunginsairaalassa todettiin viime viikolla yhteensä kuuden potilaan ja kahden työntekijän tartunnat osastoilla B3 ja G3.

Koronaviruksen tartuntamäärät ovat lähteneet kasvamaan Oulun kaupungissa viikon aikana. Epidemiatilanteessa on Oulun osalta siirrytty kiihtymisvaiheeseen. Muilta osin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue sen sijaan on yhä epidemian perustasolla.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä ei purkanut tiistain kokouksessaan rajoituksia ja suosituksia.

Sairaanhoitopiirin alueella on ilmennyt kahden viimeisen viikon kuluessa yhteensä 129 koronatartuntaa. Uusia tapauksia on tullut pääasiassa Oulun kaupungissa. Viime viikolla tapauksia oli yhteensä 73, kun vastaava luku edeltävällä viikolla oli 55.

Uudet tartunnat liittyvät pääasiassa muutamaan tunnistettuun tartuntaketjuun. Tartuntalähteet on pystytty edelleen selvittämään hyvin.

– Suositusten ja rajoitusten purkua katsotaan uudelleen toukokuun ensimmäisellä viikolla, kun nähdään, miten tautitilanne maakunnan keskuskaupungissa ja sairaanhoitopiirin muissa kunnissa etenee, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Oysin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo.

Vaikka tilanne Oulussa on huonontunut, alueellinen tilanne kokonaisuudessaan näyttää menevän parempaan suuntaan. Rokotukset etenevät hyvin: yli 70-vuotiaista yli 80 prosenttia on jo rokotettu ja yli 65-vuotiaistakin ensimmäisen rokotuksen on saanut yli 60 prosenttia.

Sairaanhoitopiirin alueella paljon kuntia, joissa tapauksia ei ole ollut lähiviikkoina lainkaan.

– Viikon päästä voi olla jo mahdollista avata liikuntapaikkoja ja lieventää kokoontumisrajoituksia, Korpelainen uskoo.

Oulun kaupungin johtoryhmä kokoontui keskiviikkona neuvottelemaan koronarajoituksista ja suosituksista. Johtoryhmä linjaa, että koronarajoitukset ja suositukset pysyvät nykyisellään 9.5. saakka.

Oulun yliopistollisesta sairaalasta alkunsa saanut tartuntaketju levisi viime viikolla Oulun kaupunginsairaalaan. Kaupunginsairaalassa todettiin viime viikolla yhteensä kuuden potilaan ja kahden työntekijän tartunnat osastoilla B3 ja G3.

Lisäksi kotihoidossa todettiin yhden sairaalasta siirtyneen potilaan tartunta sekä kaksi jatkotartuntaa omaisiin. Yhteensä tähän sairaalaepidemiaan liittyi Oulussa noin kolmannes viime viikon tartunnoista.

Sunnuntaina 25. huhtikuuta tuli ilmi joukkoaltistuminen Kaakkurin koulussa yläkoulun puolella. Yhteensä 22 oppilasta on asetettu karanteeniin. Lisäksi on tullut tietoon joukkoaltistuminen päiväkoti Versossa. Yhteensä 18 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Oulussa on voinut altistua koronalle seuraavissa paikoissa: