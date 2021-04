Suomen koronatilanne on parantunut, mutta Tornion tauti­ryöpsähdys on karu muistutus: ”Riski isoille taka­pakeille, jos aletaan hölmöillä”

Husin Lasse Lehtosen mielestä fakta on selvä: jos rajoituksia ja suosituksia noudatetaan, tartuntamäärät pysyvät kurissa. Jos ei noudateta, käy niin kuin Torniossa.

Suomen koronatilanne on jo muutaman viikon ajan parantunut. Päivittäiset tartuntaluvut ovat pudonneet 700–800 tapauksesta 200:n ja 300:n välille, ja koko maan ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja kahden viikon aikana / 100 000 asukasta) on tippunut jo reilusti alle sadan. Perjantaina koko maan ilmaantuvuusluku oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmoittaman luvun mukaan 74,4.

Perämeren pohjukassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on kuitenkin täysin päinvastainen tilanne: koronatilanne on heikentynyt nopeasti.

Vielä pari viikkoa sitten Länsi-Pohja oli koronatilanteessa Suomen rauhallisimpia alueita, ilmaantuvuusluku oli vain 10. Sitten yksityisistä tilaisuuksista lähti liikkeelle isoja tartuntaketjuja. Sairastuneita on ollut kahden viime viikon aikana 30, ja karanteeniin on joutunut satoja. Ilmaantuvuusluku on pompannut hetkessä 10:stä 50:een.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on lyhyessä ajassa siirtynyt perustasolta leviämisvaiheen kynnykselle.

Tornion kaupungin johtava lääkäri Jukka Ronkainen sanoi Ilta-Sanomille perjantaina, että huhtikuun alun hyvä tautitilanne on pilattu isojen seurueiden vastuuttomilla kokoontumisilla.

Tilanne on niin hankala, että tartunnan tai altistumisen voi saada lähes mistä vain. Ronkaisen mukaan toukokuu on jo rajoitusten purkamisen suhteen menetetty, ja kesäkin näyttää vaikealta.

– Yksityiset kokoontumiset kantavat nyt ikävää hedelmää. Onnistuttiin itse sössimään tilanne, Ronkainen harmitteli.

Länsi-Pohjan ryöpsähdys on ikävä – mutta tarpeellinen – muistutus siitä, että hyvään suuntaan kääntynyt tautitilanne voi muuallakin Suomessa lähteä vielä käsistä, jos rajoituksista ja suosituksista yhtään lipsutaan.

Miten veitsenterällä oikeasti ollaan?

– Veitsenterällä on minusta huono ilmaus. Olen hyvin luottavainen, että jos rajoituksista ja suosituksista pidetään kiinni, tartuntojen määrä pysyy kurissa. Jos niistä ei pidetä kiinni, tartuntoja alkaa tulla paljon enemmän, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo raa’an faktan.

– Kyse on ihmisten itsekurista. Riski isoillekin takapakeille on, jos aletaan hölmöillä ja väki lähtee irrottelemaan. Pitäisi malttaa ja jaksaa sinne juhannukseen asti, Lehtonen lisää.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoo malttia vapunviettoon.­

Seuraava riskin paikka on ensi viikonloppu. Vappuna on perinteisesti kokoonnuttu isossa ystäväpiirissä, ja hulinat ovat olleet ympäri Suomen maan melkoiset.

– Vappua pitäisi viettää kohtuullisesti, rauhallisesti ja hartaudella pienellä porukalla perhepiirissä. Samaan tapaan kuin viime joulua. Siihen samaan pitäisi pyrkiä, Lehtonen painottaa.

– Olisi vain hyvä, jos sää olisi sellainen, että taivaalta tulisi vettä, räntää, lunta tai rakeita. Se hillitsisi vappupiknikkejä, Lehtonen naurahti.

Suomen aikuisväestöstä on tällä hetkellä rokotettu ainakin kertaalleen reilu neljännes. Se ei vielä riitä suojaamaan, etteikö epidemia voisi paikallisesti ryöpsähtää. Jo kesäkuussa tilanne on ihan eri.

Kun Ruotsi alkoi vaatia maahantulon edellytyksenä negatiivista koronavirustestiä, liikenne Tornion ja Haaparannan välillä väheni merkittävästi ja Tornion tartunnat romahtivat.­

– Lisäksi koulut päättyvät viiden viikon päästä, jolloin on taas yksi tartunta- ja altistuspaikka vähemmän. Ei tässä tarvitse yhtään edes kirittää. Riittää, kun pidetään nykyisistä rajoituksista ja suosituksista kiinni, Lehtonen kuvaa.

– Länsi-Pohjan tilanne on hyvä muistutus, että epidemia lähtee aika nopeasti laukalle, jos suojaus lasketaan hetkeksikin alas ja unohdetaan rajoitukset ja suositukset.