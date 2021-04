Tornion koronatilanne paheni, satoja karanteeniin – johtavalta lääkäriltä kovaa tekstiä: ”Itse onnistuttiin sössimään tilanne!”

Länsi-Pohjassa on asetettu karanteeniin noin 500 kaupunkilaista viikon aikana.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on eilen todettu 8 uutta koronavirustapausta, joista valtaosa Torniossa. Kaupungissa on asetettu karanteeniin noin 500 ihmistä viikon aikana.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila arvioi, että epidemia saattaa pahentua, koska tartunnanjäljitykseen tulee viivettä suuren altistumismäärän takia.

Alueella voidaan siirtyä epidemian leviämisvaiheeseen ensi viikolla, jos tartuntojen kasvu ei taitu.

– Aiemmasta poiketen altistuneiden määrät ovat olleet nyt erittäin suuria, koska ollaan tavattu suurella joukolla yksityisissä tilaisuuksissa. Tilanne heijastelee selkeästi myös nuorison väsymystä koronarajoituksiin, hän arvelee.

Tartuntaketjuista osa näyttää jään tuntemattomiksi. Kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 55/100 000.

– Ystävien ja kavereiden näkeminen on nuorille tärkeää, mutta nyt on välttämätöntä lopettaa usean ihmisen kokoontumiset ja noudattaa enintään 6 hengen tapaamisrajoitusta. Silloinkin on toimittava turvavälien ja kasvomaskien kanssa. Suositeltavaa on tavata vieläkin pienemmässä porukassa kavereita, Taskila huomauttaa.

Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen sanoo, että tilanne on nyt niin huono, ettei rajoituksia pystytä purkamaan. Toukokuu on menetetty ja kesäkin näyttää vaikealta.

Tilanne on hankala esimerkiksi Tornion suurimmalla koululla Putaalla. Putaan yläkoulun seitsemännen luokan oppilaista parikymmentä on karanteenissa. Opettajista on pois töistä 12. Koulun seitsemännen luokkien oppilaat on siirretty etäopetukseen, koska opettajia ei riitä.

– Tällä viikolla on ollut pahimmillaan noin 450 karanteenissa tai eristyksessä. Herkemmin leviäviä muuntoviruksia on todettu. Altistumisia on ilmennyt kaupoissa ja ravintoloissa. Koululuokkia on karanteenissa. Yksityiset kokoontumiset edellisellä viikolla kantavat nyt ikävää hedelmää, Ronkainen toteaa.

Hänen mukaansa torniolaiset ovat pilanneet tautitilanteen toukokuussa vastuuttomilla kokoontumisilla. Oireettomat ihmiset kantavat virusta eteenpäin.

– Jopa lievistä oireista huolimatta on kokoonnuttu tai menty töihin, mitä ei saa missään nimessä tehdä! Ei pidä haaveilla exitistä ennen kuin tilanne on rauhoittunut. Kun Ruotsi alkoi vaatia negatiivista ennakkotestiä, ei välttämätön rajan ylitys väheni ja Tornion tartunnat romahtivat, kunnes nyt onnistuttiin itse sössimään tilanne! hän harmittelee

Norrbottenin kahden viikon ilmaantuvuusluku on Ronkaisen mukaan nyt yli 850/100 000. Tartuntoja on todettu yli tuhat viikossa.

Tornion koronatartuntojen ketjut ovat lähteneet liikkeelle Pohjois-Ruotsin lisäksi Oulusta, Uudeltamaalta ja Leviltä.

– Aivan itsekin on onnistuttu kaupungissa levittämään tartuntoja ja palauttamaan Ruotsiinkin, Ronkainen toteaa.