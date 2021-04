Oulun Kalevala-teemainen huvipuisto jäi haaveeksi – hankkeen isä perui varauksen Nallikarista

Huvipuistoidean isä Jyrki Suutari suunnitteli puiston avaamista vuonna 2023.

Oulun Nallikariin suunniteltu Kalevala-teemainen huvipuisto ei toteudu. Pellepyy Oy on perunut maaliskuussa huvipuistovarauksen alueelta.

Vielä lokakuussa 2020 huvipuistoajatuksen isä, kempeleläinen Jyrki Suutari, oli optimistinen hankkeensa suhteen. Puistoa varten oli menossa uusi rahoituskierros.

Huvipuistoa oli suunniteltu Nallikariin vuodesta 2009 lähtien. Toteutusta hidastivat kaavasta tehdyt valitukset ja luonnonsuojelijoiden vastustus.

– Alunperin huvipuisto piti avata vuonna 2012. Alkuperäinen ajatus ei ole silti muuttunut mitenkään. Pohjois-Suomeen tarvitaan edelleen vetovoimainen huvipuistokohde, Suutari totesi IS:n haastattelussa viime syksynä.

Suutari suunnitteli puiston avaamista vuonna 2023.

Pitkään kestänyt kaavoitus ja viime keväänä alkanut koronaepidemia ovat saaneet Suutarin toisiin aatoksiin.

– Pääasiallinen syy on erittäin pitkään kestänyt kaavoitus sekä siitä johtunut tilanne, jossa kumppanit sitoutuvat muihin hankkeisiin. Koronalla oli oma vaikutuksensa siihen, että tällaisena aikana oli erittäin vaikea löytää uusia kumppaneita tilalle. Se kokonaisuutena johti siihen että varaus on peruttu, hän selvittelee uuden tilanteen taustoja.

Suutari tunnustaa, että uusi tilanne harmittaa. Hän jatkaa päivätyötään eikä aio jäädä paikalleen polkemaan.

– No ainahan sitä, jos jonkun asian eteen on käyttänyt paljon aikaa, energiaa, rahaa sekä osaamista, niin harmittaa, jos sitä ei maaliin saanutkaan. Paljon tässä on kyllä oppinut ja tietää nyt tuoltakin alalta kohtuullisen paljon. Mitään erityistä suunnitelmaa ei ole, mutta ei sitä koskaan tiedä mitä eteen tulee tai keksii, hän pohtii.