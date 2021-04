Yrittäjän epäillään laskuttaneen perusteetta 10 vuoden ajan – Oulaisten kaupungille satojentuhansien tappiot

Virheellinen laskutus tuli ilmi kaupungin sisäisessä valvonnassa. Nyt asiaa selvittää Oulun poliisin talousrikosyksikkö.

Oulun poliisin talousrikosyksikkö selvittää Oulaisten kaupungille palveluja tuottaneen yrityksen laskutusta. Kaupunki teki asiasta tutkintapyynnön poliisille 16. huhtikuuta.

Oulaisten kaupunki epäilee, että sille kunnallistekniikan ostopalveluita tuottanut paikallinen yritys on laskuttanut perusteettomasti kaupunkia jo lähes kymmenen vuoden ajan.

Kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen mukaan virheellinen laskutus tuli ilmi kaupungin sisäisessä valvonnassa alkuvuonna 2021. Kyseessä on useiden satojentuhansien eurojen menetys. Asiaa on selvitellyt kaupungin palkkaama erityistilintarkastaja.

– Tutkintapyyntö on tehty pidemmältä aikaväliltä vuosille 2012 – alkuvuosi 2021. Myös aiempia vuosia käydään läpi. Odotamme myös poliisin ohjeita, koska meillä ei ole aiempaa kokemusta vastaavasta. Kyse on isoista summista, mikäli kaupungin epäilyt osoittautuvat paikkaansa pitäviksi. Johtoajatus kuitenkin on, että ensin tutkitaan ja sen perusteella prosessi jatkuu, Kaartinen selvittää.

Kaupungin laskut hyväksytään asiatarkistuksen jälkeen. Tästä syystä poliisi kuulustelee myös niihin osallistuneet viranhaltijat.

– Kyse ei niinkään ole osallisuudesta, vaan siitä miten perusteeton laskutus on mennyt tarkastuksesta läpi. Jos osallisuutta asiassa nousee esiin, käsitellään se eri prosessina. En mene kuitenkaan asioiden edelle, Kaartinen toteaa.

Perusteettomien laskujen kulkeminen läpi kunnan maksujärjestelmän yritetään tulevaisuudessa estää kehittämällä käsittelyprosessia.

Rikosylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisin talousrikosyksiköstä vahvistaa, että asiasta on saapunut Oulaisten kaupungilta tutkintapyyntö poliisille.

– Se käydään läpi, jonka jälkeen aloitetaan esitutkinta. Tutkinnan aikataulua on mahdoton sanoa tässä vaiheessa, Pakanen kommentoi.

Oulaisten laskutusepäselvyyksistä kertoi ensimmäisenä sanomalehti Keskipohjanmaa verkkosivuillaan.