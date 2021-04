Oulun yliopistollisessa sairaalassa on todettu korona­tartuntoja potilailla

Tartunnat ilmenivät osastolla 5 eikä sinne oteta toistaiseksi uusia potilaita.

Oysissa on todettu tartuntoja potilailla, jotka on testattu sairaalaan tullessa.­

Oulun yliopistollisen sairaalan tartunnat on todettu osastolla 5. Kaikille potilaille on tehty koronatesti sairaalaan saapuessa ja ne on todettu negatiiviseksi.

Tartunta on todennäköisesti lähtöisin osastolle altistuneena saapuneesta potilaasta, joka on alkanut oireilla sairaalassa ollessaan.

Tapauksen tultua ilmi sairaalassa on ryhdytty viipymättä toimenpiteisiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. Koronapositiiviset potilaat on siirretty koronaosastolle, eikä osastolle 5 oteta toistaiseksi uusia potilaita.

Kaikista osaston potilaista ja henkilökunnasta otetaan koronanäytteet. Tilojen siivousta, hygieniaohjeistusta ja suojavarusteiden käyttöä on tehostettu, Oys tiedottaa.