Pohjois-Ruotsi siirtyi koronaepidemiassa kriisitilaan – Länsi-Pohjan tilanne huononi viikonloppuna

Norrbottenissa otettiin käyttöön kriisitilannesopimus, joka velvoittaa hoitohenkilökuntaa ylipitkiin työvuoroihin ja lomien perumiseen.

Koronavirus jyllää molemmin puolin länsirajaa. Norrbotten on siirtynyt kriisitilaan.­

Koronatilanne ei näytä helpottumisen merkkejä länsirajalla. Viime viikko oli Pohjois-Ruotsin koronatilastoissa epidemian huonoin ja viikonlopun aikana myös Länsi-Pohjan tartunnat lisääntyivät.

Viikonlopun aikana Länsi-Pohjassa todettiin 8 uutta koronavirustartuntaa. Viikolla 15 tapauksia oli yhteensä 12.

Karanteeniin määrättiin noin 150 ihmistä. Epidemian pääpaino on Torniossa, mutta altistuneita on lähes jokaisessa sairaanhoitopiirin kunnassa. Tartunnanjäljitys on vielä kesken.

Kiihtymisvaihe Länsi-Pohjassa jatkuu. Kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 44/100 000.

Yhteen koronatapaukseen saattaa liittyä joukkoaltistumisia. Koronavirukselle on voinut altistua torstaina ja perjantaina kahdessa ravintolassa. Lisäksi perjantaina on voinut altistua kahdessa ruokakaupassa ja Alkossa. Näissä paikoissa olleita ihmisiä kehotetaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin, mikäli ilmenee koronainfektioon sopivia oireita.

Ravintola Wanha Mestari to 15.4. klo 14–15 ja pe 16.4. klo 20.30–21.45

K-Market Lohipato to 15.4. klo 19.30–20

Ravintola Golden Flower pe 16.4 klo 14–15

Citymarket ja Alko pe 16.4.2021 klo 18–19

Norrbottenin koronapotilaiden määrä kasvoi viime viikolla epidemian ajan ennätykseen. Sairaalassa hoidettiin 57 tartunnan saanutta, heistä tehohoidossa oli 17.

Norrbottenin terveysviranomaiset julistivat alueen olevan kriisitilassa. Käyttöön on otettu Region Norrbottenin Facebook-sivujen mukaan kriisitilannesopimus. Sen avulla hoitohenkilökuntaa voidaan velvoittaa pitkiin työvuoroihin. Ylipitkistä vuoroista maksetaan yli kaksinkertaista palkkaa.

Sopimuksen mukaan hoitohenkilökunnalle on jaossa työvuoroja kaikkina viikonpäivinä. Lomatkin voidaan peruuttaa.

Sopimusta sovelletaan sairaaloiden teho-osastoilla ja tehostetun valvonnan osastoilla.