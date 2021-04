Etsintäkuulutettu mies syytti oululaispoliiseja murhan yrityksestä – hovioikeus piti voimakeinoja tarpeellisina

Pidätetty mies vaati hovioikeudessa poliiseilta miljoonan euron korvauksia.

Oululaiset poliisit eivät syyllistyneet murhan yritykseen käyttäessään etälamautinta etsintäkuulutetun miehen kiinniottotilanteessa. Rovaniemen hovioikeus on hylännyt miehen poliiseja vastaan nostamat syytteet.

Myös Oulun käräjäoikeus hylkäsi murhan yrityksestä nostetut syytteet syyskuussa 2020.

Syytteisiin johtaneet tapahtumat käynnistyivät Oulussa jouluna 2010, kun kaksi poliisia tuli pidättämään etsintäkuulutettua oululaismiestä. Mies vastusteli pidätystä ja poliisit käyttivät häneen etälamautinta.

Miehen mielestä poliisit käyttivät virkatehtävää hoitaessaan tarpeettomia voimakeinoja. He yrittivät hänen mukaansa tappaa hänet käyttämällä vaaralliseksi esineeksi katsottavaa etälamautinta useita kertoja eri puolille kehoa ja vääntämällä voimakkaasti käden selän taakse.

Mies valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Hän vaati, että poliisit tuomitaan murhan yrityksestä 14 vuodeksi vankeuteen, määrätään viralta pantavaksi, menettämään sotilasarvonsa ja velvoitetaan yhteisvastuullisesti Suomen valtion kanssa korvaamaan hänelle ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta ja kärsimyksestä yhteensä miljoona euroa viivästyskorkoineen.

Hän myös vaati asian käsittelyä uudelleen käräjillä. Miehen mielestä hän ei saanut puolueetonta käsittelyä Oulun käräjäoikeudessa. Mies nosti itse haasteen poliiseja vastaan.

Hovioikeuden mukaan tuomioistuimen puolueettomuutta ei vaaranna yksinomaan se seikka, että sen käsiteltävänä olevat syytteet kohdistuvat sen alueella toimivan toisen viranomaisen henkilökuntaan.

– Tietoon ei ole tullut sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta epäillä Oulun käräjäoikeuden puolueettomuutta asiassa. Käräjäoikeus on siten sanotuissa olosuhteissa voinut käsitellä ja ratkaista asian eikä asian käsittelyssä käräjäoikeudessa ole tapahtunut menettelyvirhettä, hovioikeus toteaa.

Pidätyksen yhteydessä käytettyjä voimakeinoja hovioikeus piti tilanteeseen nähden tarpeellisina.

– Tilanne on ollut nopea, yllätyksellinen, ja mies on tehnyt vastarintaa useilla eri tavoilla. Hän on jatkanut vastarintaansa poliisin käskyttämisestä ja voimakeinojen käyttämisestä huolimatta. Häntä on varoitettu voimakeinojen käytöstä eikä asiassa ole ollut muuta voimakkaaseen ja jatkuvaan vastarintaan nähden riittävän tehokasta ja toimivaa voimakeinoa, oikeus toteaa.