Koronarajoitukset hillitsevät vapun juhlintaa Oulun seudulla – alueella kaksi joukkoaltistumista ja tartuntarypäs

Pudasjärvellä todetun tartuntaryppään vuoksi karanteenissa on yli sata ihmistä.

Vappua ei päästä viettämään Oulun seudulla tavanomaiseen tapaan. Kulttuurilaitokset pysyvät suljettuina, kirjastot ja kaupungin asiointipisteet palvelevat rajoitetusti.

Sen sijaan Oulun kaupungin nuorisotilat avataan tiistaina 20. huhtikuuta ja Pohjois-Pohjanmaan museo 21. huhtikuuta. Muilta osin rajoitukset ja suositukset pysyvät Oulussa voimassa 2. toukokuuta saakka.

Uimahallit ja kaupungin liikuntapaikkoja pidetään auki lasten ja nuorten harrastustoimintaan, terapia- ja kuntoutusryhmille, lähetteellä kuntoutukseen tuleville, liikunta-avustajakortin omaaville sekä kilpaurheilijoille. Kuntosalit ja uimahallit ovat avoinna myös 65 vuotta täyttäneille.

Kaupunki ei järjestä yli 10 hengen tilaisuuksia. Alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastukset voivat jatkua. Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat Oulussa lähiopetuksessa.

Oulussa tuli torstaina 15. huhtikuuta ilmi kaksi uutta joukkoaltistumista koronalle. Ensimmäinen niistä on tapahtunut Kastellin koulun valmistavan opetuksen -luokalla, josta asetettiin karanteeniin 11 henkilöä.

Kastellin koululla altistuminen on ollut mahdollista viimeisen viikon aikana, ja lievilläkin oireilla on syytä hakeutua testeihin. Toinen joukkoaltistuminen liittyy yksityishenkilön järjestämään kokoontumiseen, jossa on tapahtunut yli 10 hengen altistuminen.

Lisäksi altistumisen mahdollisuus on ollut Ideaparkin Chef´s Salad and Kebab -ruokaravintolassa 11.4. klo 16-18 välillä.

Pohjois-Pohjanmaa on alueellisen koordinaatioryhmän linjauksen mukaan epidemian perustasolla. Sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on nyt 21,4.

Viimeisen vuorokauden aikana on todettu oyskorona.fi -sivuston mukaan 10 uutta tartuntatapausta. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 87.

Oulunkaaren kunnissa on tullut esiin viime aikoina 11 uutta koronavirustartuntaa, kuntayhtymä tiedottaa. Niistä 8 liittyy Pudasjärvellä esille tulleeseen tartuntaryppääseen, jonka seurauksena on asetettu karanteeniin yli 100 ihmistä.

Hirsikampuksen yläkoulu on siirretty varotoimenpiteenä etäopetukseen. Pudasjärvellä tartuntojen kokonaismäärä on tällä hetkellä 26.

Iissä on tullut esille kaksi uutta tartuntaa ja tartuntoja on yhteensä 46. Myös Utajärvellä on tullut esille yksi uusi tartunta ja tartuntoja on yhteensä 11. Simossa tartuntoja on edelleen 8 ja Vaalassa alle viisi.

Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.