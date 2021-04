Loppukesän festareita valmistellaan pohjoisessa: ”Elokuu on ihmisen parasta aikaa koronan jälkeen”

Kesäkuun metallifestari Oulussa on jo peruttu. Hailuodon Bättre Folkin ja Kemin Satama Open Airin järjestelyt jatkuvat.

Pohjois-Suomen tapahtumajärjestäjien mielialat vaihtelevat suuresti tulevan kesän suhteen. Osa on jo peruuttanut kesän ilot, toiset jatkavat järjestelyjä koronatilannetta seuraten.

Kemissä Satama Open Air -festivaalia järjestävän Eventworksin toimitusjohtaja Markku Köngäs kuuluu positiivisimpaan järjestäjäryhmään. Hän uskoo vahvasti, että tulevan kesän festarit pidetään suunnitelmien mukaisesti.

6.–7. elokuuta pidettävää festaria valmistellaan Könkään mukaan kovaa tahtia.

– Olemme jatkaneet suunnitelmia koko ajan. Olemme luoneet erilaisia toteutusmalleja eli tahtotila on korkea. Uskomme että massarokotukset antavat meille ison mahdollisuuden. Elokuu on ihmisen parasta aikaa koronan jälkeen, Köngäs painottaa.

Myös Oulun kaupunki suhtautuu kesän tapahtumiin optimistisesti. Puistopiknikkejä suunnitellaan pidettäväksi juhannuksesta elokuulle. Parhaillaan niihin etsitään esiintyjiä.

– Tulevaan kesään ja erityisesti tapahtumien järjestämiseen on vielä paljon kysymysmerkkejä ilmassa, mutta uskomme Puistopiknikien olevan järjestettävissä. Viime kesän poikkeusajan Piknikit ilahduttivat monia kaupunkilaisia ja tänä vuonna pistetään toivottavasti paremmaksi, kertoo tuottaja Jarkko Halunen Oulun kaupungin tapahtumatiimistä.

Aki Roukala jatkaa Bättre Folkin valmisteluja tavalliseen tapaan. Festivaalit pidetään Hailuodossa 16.–17. heinäkuuta.­

Hailuodossa Bättre Folkia järjestävä Aki Roukala on jatkanut tapahtuman vamistelua tavalliseen tahtiin. Marjaniemen festari viettää tänä vuonna kymmenvuotisjuhlaansa.

– Suhtaudun tilanteeseen realistisesti ja optimistisesti. Viranomaisten rajoituksille pitää olla hyvät perustelut enkä keksi mitään perusteluja rajoituksille Hailuodossa heinäkuussa, Roukala pohtii.

Festariväki on Roukalan kanssa samaa mieltä, sillä tapahtuman lipunmyynti on vetänyt hyvin. Bättre Folkiin myydään 2 500 lippua molemmille päiville. Niistä on myyty yli puolet.

Pohjois-Suomen suurimman musiikkifestivaalin, Qstockin, valmistelut jatkuvat toistaiseksi. Toimitusjohtaja Jouni Loponen luottaa siihen, että koronaviruksen rokotekattavuus on heinäkuussa kasvanut ja festarit voidaan järjestää.

– Suomen hallitus esitti suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta. Suunnitelmassa ennakoidaan, että heinäkuussa Suomen rokotekattavuus olisi kasvanut riittävästi. Yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia voidaan lieventää ja poistaa. Qstock järjestetään 30.-31.7., joten toistaiseksi vaikuttaisi siltä, että tapahtuma pystytään järjestämään, jos tautitilanne ei lähde oletusten vastaisesti nousuun, hän arvioi.

Qstock on kerännyt parhaimmillaan noin 40 00 juhlijaa Kuusisaaren ja Raattiin.

Suomen suurimpiin kesätapahtumiin lukeutuvat vanhoillislestadiolaiset Suviseurat jätettiin viime kesänä pitämättä yleisötapahtumana. Sen sijaan seurat järjestettiin virtuaalisena verkossa ja radiossa.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen pääsihteeri Juha Kaarivaara kertoo, ettei kesän 2021 Suviseuroista ole vielä tehty lopullista päätöstä. Seuraavan kerran asiasta keskustellaan torstaina 15. huhtikuuta.

– Huhti-toukokuun aikana tehdään päätös pystytäänkö seurat järjestämään Reisjärvellä yleisön kera vai pidetäänkö virtuaaliset seurat verkossa ja radiossa.

Suviseuroissa käy heinäkuun ensimmäisen viikonlopun aikana jopa 80 000 seuravierasta.

Suviseurat keräävät heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna jopa 80000 vierasta seurapaikalle. Vuonna 2019 seurat pidettiin Muhoksella.­

Äimäraution raviradalla pidettäväksi suunniteltu Suomen suurin metallifestivaali Metal Capital Festival on sen sijaan jo siirretty vuoteen 2022. Kesäkuun puoliväliin ajoitettu festari kertoi asiasta keskiviikkona.

– Olemme erittäin pettyneitä, surullisia ja pahoillamme omalta osaltamme, että tänä kesänä ei festivaalin portteja päästä aukaisemaan vallitsevan koronatilanteen takia. Tuoreilla säädöksillä näemme, että kesän festivaalijärjestelyt kääntyivät mahdottomaksi, tiedottaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Samuli Lehtola. "

Metal Capital Festival siirtyy järjestettäväksi Oulussa 17.–18.6.2022. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan vuoden kuluttua.