Viking Line ei risteile Perämerellä kesällä – myyntijohtaja: ”Kemiin on pitkä matka”

Kemin risteilyt keskusteluun nostaneen Mikko Kärnän mielestä Perämeri sopisi talviristeilijöille.

Laivayhtiö Viking Line julkaisi maanantaina uudet kotimaan risteilykohteensa. Ne ovat Kotka ja Hamina. Viime syksynä suunnitelmiin noussutta Kemiä kohteena ei näy.

Vielä viime syksynä yhtiön myyntijohtaja Kaj Takolander arvioi, että Kemi saattaisi tulla risteilykohteeksi tänä keväänä. Hänen mukaansa laivayhtiö kävi keskusteluja erikoismatkoista paikallisten tahojen kanssa.

Takoladerin mukaan kesäksi selvitettiin useita eri kohdevaihtoehtoja. Niistä on julkaistu nyt viisi.

– Ne ovat Visby, Riika, Turku, Hanko ja Kotka. Näiden lisäksi risteilemme Maarianhaminaan, kuten viime kesänä. Suunnittelemme myös liikennöintiä Helsingistä Tukholmaan erikoiskohderisteilyjen välissä.

Takolander sanoo, että Kemi putosi kohteista pois, koska välimatka sinne on pitkä.

– Kemiin on erittäin pitkä matka, joka venyttää matka-aikaa. Tänä kesänä tuskin liikennöimme sinne, mutta tulevaisuuden kannalta Pohjois-Suomi on kiinnostava kohde, hän mainitsee.

Perämeren risteilyt nosti julkisuuteen lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk). Hän esitti lokakuussa vaikeuksissa oleville laivayhtiöille, että ne ottaisivat tuotevalikoimiinsa Helsinki–Tallinna ja Helsinki–Tukholma risteilyjen rinnalle Helsinki–Kemi-risteilyt, joita voitaisiin tuottaa turvallisesti korona-aikana.

– Monelle matkailijalle Kemi on eksoottisempi kokemus kuin Tallinna tai Tukholma, jotka ovat monelle jo tuttuja. Kemihän on Perämeren piilossa oleva helmi, jossa on paljon koettavaa lumilinnasta jäänmurtaja Sampoon, Kärnä ehdotti.

Laivayhtiön julkaisemat kesäristeilyjen kohteet eivät ole lannistaneet Kärnää. Hän pitää Kemiä parempana talvi- kuin kesäristeilykohteena.

– Esitin, että Kemin risteilyt toteutettaisiin talvella. Jäissä kulkeminen Perämerelle ja talvinen Kemi olisivat matkailijoille isoja elämyksiä. On siis erittäin positiivista, että nyt risteillään kotimaassa Kotkaan ja Hankoon. Toivon että Kemi tulee talvella listoille ja toivon yhtiön vievän tätä asiaa eteenpäin yhdessä Kemin kaupungin kanssa, hän kommentoi asiaa.