Alueen ilmaantuvuusluku on noussut.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikon aikana 14 koronavirustartuntaa. Karanteeniin asetettiin noin 250 ihmistä. Edellisviikolla tartuntoja todettiin vain 2 ja sitä aiemmalla viikolla 6.

Viime viikolla todettiin yhteensä 5 joukkoaltistumista. Torniossa karanteenissa on Näätsaaren koulu, 2 päiväkotia ja koululuokka Seminaarin koulusta. Lisäksi Länsi-Pohjan alueella on todettu yksi joukkoaltistuminen työyhteisössä.

Epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa ja kahden viikon ilmaantuvuusluku on nousussa. Tällä hetkellä luku on 20/100 000.

– Koronavirustauti on päiväkoti- ja kouluikäisillä lapsilla yleensä lievä tauti. Epidemian hillitsemiseksi on kuitenkin syytä hakeutua koronavirustestiin jo lievienkin oireiden ilmaantuessa. Sairaana ei mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin, vaan hakeudutaan koronavirustestiin ja vaikka testi olisi negatiivinen, parannellaan oireet kotona ennen arkeen palaamista, muistuttaa johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä.

Länsi-Pohjan alueellinen koronatyöryhmä arvioi tilannetta keskiviikkona 14. huhtikuuta. Tämänhetkiset rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 25. huhtikuuta saakka.