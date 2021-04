Ravintolat avasivat Oulun seudulla oviaan perjantaina – altistumisia ilmeni heti illalla

Oulunkaaren kuntayhtymä tiedotti monista altistumisista Oulussa ja Iissä.

Oulun kaupunki on aloittanut koronarajoitusten purkamisen. Rajoituksia puretaan vähitellen ja samalla seurataan purun vaikutuksia seudun epidemiatilanteeseen.

Oulun tilannetta voivat edelleen muuttaa Etelä-Suomen tautitilanne, muuntovirukset ja pääsiäinen, jonka vaikutus tartuntamääriin ei ole vielä näkyvissä.

Kuukauden kestänyt ravintolasulku purettiin Pohjois-Pohjanmaan osalta viime viikon perjantaina. Monet baarit avasivat ovensa heti aamulla klo 9.

Oulunkaaren koronavirustartuntojen jäljitystyössä on tullut viime viikon aikana esille paikkoja, joissa on voinut altistua koronavirustartunnalle. Altistumista on voinut tapahtua 6.–9.4. aikana useissa eri ravintoloissa ja liikkeissä Iissä ja Oulussa.

Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.

– Henkilöitä, jotka ovat asioineet alla mainituissa paikoissa alla olevina ajankohtina, pyydetään tarkasti seuraamaan vointiaan. Mikäli vähäisiäkään infektio-oireita ilmenee, on syytä välittömästi hakeutua koronatestiin, muistuttaa Oulunkaaren kuntayhtymä tiedotteessaan.

Mahdolliset altistumispaikat Iissä:

Iin Shell Helmi Simpukka, tiistai – perjantai 6. – 9.4.

Iin Autotarvike, perjantai 9.4.

Mahdolliset altistumispaikat Oulussa:

EMC Lounas Cafe, tiistai – torstai 6. – 8.4. (lounasaika)

Tokmanni Oulu (keskusta), perjantai 9.4.

Tupakka-Aitta, perjantai-ilta 9.4.

Ravintola Keltainen Aitta, perjantai-ilta 9.4.

Ravintola Peppers, perjantai-ilta 9.4.

Ravintola House, perjantai-ilta 9.4.

Patelan grilli-kioski, perjantai-ilta 9.4. (n. klo 22 – 24).

– Vielä on aikaista arvioida mihin ravintolasulun purkaminen on johtanut. Taudin itämisaika on 1–14 vuorokautta, joten lähiviikot näyttävät miten tilanne kehittyy, kommentoi tilannetta Oulun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä käsittelee rajoitteiden vaiheittaista purkua tiistaina 13. huhtikuuta. Oulun kaupungin johtoryhmä puolestaan käsittelee seuraavan kerran tilannetta keskiviikkona.

Alueen ilmaantuvuusluku on nyt 18,7. Uusia tartuntoja on oyskorona.fi -sivuston mukaan todettu viimeisen vuorokauden aikana 6 kappaletta. Kahden viimeisen viikon aikana tartuntoja on todettu 77.

Aluekoordinaatioryhmä on suositellut aluehallintovirastoa lieventämään kokoontumisrajoitusta 12.4. alkaen nykyisestä kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Samaa suositellaan noudatettavan myös yksityistilaisuuksissa.

Kesän tapahtumien järjestämistä ei vielä ostaa arvioida. Niiden järjestäminen riippuu epidemiatilanteen kehityksestä koko maassa sekä rokotusten etenemisestä.

Oulussa peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset ovat nyt lähiopetuksessa. Uimahallit, koulujen liikuntasalit ja muita kaupungin sisäliikuntapaikkoja on avoinna alle 18-vuotiaiden ryhmämuotoiselle harrastustoiminnalle.

Kaupungin liikuntapaikkoja pidetään auki myös terapia- ja kuntoutusryhmille, lähetteellä kuntoutukseen tuleville, liikunta-avustajakortin omaaville sekä kilpaurheilijoille.

Uimahallit ja kaupungin tiloissa olevia kuntosaleja avataan uudelleen 65 vuotta täyttäneille maanantaista 12. huhtikuuta alkaen. Nuorisotilat, museot ja kulttuurilaitokset ovat suljettuna. Kirjastot palvelevat rajoitetusti.