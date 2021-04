Oululainen eläkeläispariskunta löytyi sidottuina ja surmattuina kotinsa kylpyhuoneesta vuonna 1997. Vieläkään ei ole selvinnyt, kuka oli murhaaja.

Juttusarjassa käsitellään henkirikoksia, jotka eivät koskaan selvinneet.

Tuiran Kallenkujan kerrostalo näyttää tavalliselta oululaiselta asuintalolta. Sen ympärillä on paljon samanlaisia, kymmen­kerroksisia taloja.

Asuinalue vaikuttaa rauhan tyyssijalta. Lapset leikkivät pihalla. Koiran­ulkoiluttaja palaa lemmikkinsä kanssa lenkiltään kotiovelle.

Vuonna 1997 Kallenkuja 4:n seitsemännen kerroksen huoneistossa asui oululainen eläkeläispariskunta, Aila, 69, ja Toivo Lempinen, 67.

He harrastivat kuorolaulua ja yhdistystoimintaa. Pariskunta oli aktiivisesti mukana paikallisen eläkeläisyhdistyksen toiminnassa, kävivät retkillä ja tapahtumissa.

Insinöörin tehtävistä eläkkeelle siirtynyt Toivo toimi Oulun kunnallisten eläkeläisten puheenjohtajana.

Maanantaina 24. marraskuuta 1997 pidettiin yhdistyksen syyskokous, jossa hänet valittiin jatkamaan tehtävässä. Toivo Lempistä pidettiin aktiivisena ja helposti lähestyttävänä puheenjohtajana.

Syyskokouksen jälkeen tapahtui jotain outoa: pariskuntaan ei saatu yhteyttä.

Heistä on tiistaiaamulta muutama havainto Tuirasta. Kun yhdistyksen sihteeri kävi Kallenkujalla rimputtelemassa pariskunnan asunnon ovikelloa tiistaina iltapäivällä, kukaan ei kuitenkaan tullut avaamaan.

Lempisten aikuinen poika löysi vanhempansa sidottuina ja surmattuina kotinsa kylpyhuoneesta torstaina 27. marraskuuta 1997.

Raa’assa surmassa oli käytetty tekoaseena tylppää lyömäasetta.

Surma oli tapahtunut eläkeläisten syyskokouksen jälkeen.

Pariskunnan kerrostaloasunnon ovessa ei ollut murtojälkiä, joten joko Aila tai Toivo on avannut oven surmaajalle.

Asunnosta ei ollut viety mitään. Käteiset olivat edelleen eteisen pöydällä. Paikkoja ei oltu pengottu.

Poliisi sulki tutkinnassaan pois ryöstön motiivina. Perheen sisäisestä tragediastakaan ei uskottu olleen kysymys.

Aila ja Toivo Lempinen löytyvät surmattuina kotoaan marraskuussa 1997.­

Myöskään kaunaa tai kostoa ei pidetty motiivina, sillä eläkeläisparilla ei ollut riitoja kenenkään kanssa. Yhteyksiä alamaailmaankaan ei ollut.

– Niin kauan, kun juttu on selvittämättä, ei teon motiivikaan ole selvillä. Tutkinnassa on ollut useita tutkintalinjoja, jotka eivät ole johtaneet rikoksen selviämiseen. Niin kauan, kun tapaus ei ole ratkennut, mitään mahdollisuutta ei voida poissulkea, sanoo jutun nykyinen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Eveliina Karjalainen.

Häntä ennen Lempisten murhaa on ollut selvittämässä monia oululaispoliiseja. Alkuvaiheessa murhia tutki kokopäiväisesti kaksi poliisia.

” Niin kauan, kun tapaus ei ole ratkennut, mitään mahdollisuutta ei voida poissulkea.

Karjalaisen mukaan tutkinnan aktiivisimmat vaiheet olivat teon jälkeiset pari vuotta. Nykyään Oulun poliisissa ei ole enää töissä henkilöitä, jotka tuolloin työskentelivät tapauksen parissa.

Lempisten kohtaloa ei ole silti unohdettu arkistojen kätköihin.

– Me nykypäivän tutkinnanjohtajat olemme perehtyneet tapaukseen pääosin yli 20 vuotta sitten kertyneen arkistomateriaalin perusteella. On selvää, että tapausta on tutkittu vimmatusti aikanaan, eikä tänäkään päivänä jätetä mahdollisia tulevia vinkkitietoja tarkastamatta tai mahdollisia uusia teknisiä menetelmiä hyödyntämättä. Tavoite on aina, että rikos selviää, Karjalainen painottaa.

Murhaaja pääsi sisään Tuirassa sijaitsevaan kerrostaloasuntoon Ailan tai Toivon avaamasta ovesta.­

Poliisi käynnisti aikoinaan heti laajat etsinnät surmaajan löytämiseksi. Tutkinnan aikana puhutettiin satoja ihmisiä ja tarkastettiin lukematon määrän erilaisia vihjeitä. Tekijää ei silti saatu kiinni.

Viisi ihmistä otettiin kiinni. Kaksi ehti kuolla ennen kuin poliisi pääsi jututtamaan heitä.

Poliisilla oli alusta lähtien useita tutkintalinjoja.

Tärkein vihje oli naapurien havainto porraskäytävästä surmien aikaan. Sen mukaan kerrostalossa liikkui hopeiseen haalariin ja mustaan vyöhön tai vyölaukkuun pukeutunut mies, joka kantoi mukanaan salkkua.

Haalarimiestä ei tavoitettu koskaan.

IS kertoi kaksoismurhasta 29.11. ja 4.2.1997.­

Viime vuosina Lempisten kohtalo ei ole ollut aktiivisesti tutkinnan kohteena, mutta Karjalaisen mukaan sinäkin aikana on tehty yksittäisiä tarkistuksia ja puhutuksia poliisin saamien yhteydenottojen perusteella. Myös joitakin rikospaikalta otettuja näytteitä on analysoitu uudelleen.

– Myös joitain teknisiä näytteitä on otettu uudestaan tarkasteluun, muun muassa dna-tekniikan kehittymisen myötä.

– Suoritetut tarkistukset eivät ole aiheuttaneet jutun aktiivisen tutkinnan uudelleen avaamista, Karjalainen toteaa.

Lempisten kohtalo on yhä mysteeri.

Lähteet: Ilta-Sanomat, Poliisi, MTV, Yle