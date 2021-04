Lähiöpubin vakioasiakas Sauli Kylmänen ehti kolmantena paikalle.

Heinäpään Oluttuvassa Oulun Isollakadulla on perjantaiaamuna iloinen tunnelma. Naapurustossa asuva Sauli Kylmänen istuu lähiöpubin pöydässä iso tuoppi edessään.

Kuukauden mittainen sulkutila on ohitse ja Kylmänen on pitkästä aikaa sosiaalistumassa vakipaikassaan.

– Yritin ehtiä ensimmäisenä paikalle, mutta olin vasta kolmas. Viime vuonna sama juttu, mutta pronssitilakin on hyvä saavutus, tyytyväinen mies kertoo aamun tunnelmista.

Kylmänen on hoitoalalla ja hän on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Ravintoloiden sulkuaikana hän on viettänyt vapaa-aikansa enimmäkseen kotona. Heinäpään Oluttupa alkoi kutsua pääsiäisenä.

– Olin vapailla ja silloin kävi ajatus päässä, että olisipa mukava mennä pubiin. Kotona öllöttäminen ei ole minulle vaikeaa, olen suhteellisen epäsosiaalinen ihminen työn ulkopuolella, hän kuvailee itseään.

Ravintoloiden sulun päättymisestä hän kuuli ensimmäisen kerran torstai-iltana. Asia vahvistui, kun Oluttuvan ravintoloitsija kertoi Facebookissa ovien avaamisesta.

– Yllättävän nopeasti tuli avaamispäätös. Nyt loppui kotona öllöttäminen!

Hallitus päätti torstaina muuttaa suurinta osaa maasta koskevaa ravintolasulkua määrittävää asetusta niin, että perustasolle koronaepidemiassa palanneen Pohjois-Pohjanmaan ravintolat voivat avata toimintansa 9. huhtikuuta alkaen.

Myös poikkeuksen Lapissa muodostaneen Kittilän kunnan ravitsemusliikkeet voivat avata ovensa. Muualla maassa sulun piirissä olevilla alueilla sulku jatkuu ainakin 18. huhtikuuta saakka.

Pohjois-Pohjanmaan ravintolat ovat olleet sulun piirissä 8. maaliskuuta alkaen. Vain noutoruuan myyminen on ollut sallittua.

Oluttuvasta vaihtorahaa hakeva Bar Wingerin ravintoloitsija Eero Keskitalo on matkalla tukkuun. Hän aikoo avata ravintolansa iltapäivällä kello 14. Sitä ennen on hankittava tuoreita raaka-aineita sulun aikana vanhaksi menneiden tilalle.

– Torstaina illalla kuulin, että ravintolan voi avata. Ei muuta kuin heti paikalle siivoamaan ja jääkonetta panemaan päälle. Nyt aamulla tukkuun, sillä paljon tavaraa on mennyt vanhaksi. Naapuriapukin on tarpeen, kun vaihtorahaa piti jostakin saada, Keskitalo toteaa.

Vuodesta 2004 lähtien Oulun ravintolaelämässä työskennellyt Kimmo Karhela ehti sulun aikana lukea, hiihtää ja katsoa Youtube-videoita.­

Oluttuvan ravintolapäällikkö Kimmo Karhela tuli aamulla hyvillä mielin töihin monen viikon lomautuksen jälkeen. Huhut sulun loppumisesta kantautuivat ravintolaan viime viikolla.

– Teimme henkilökunnan kanssa alustavaa exit-suunnitelmaa valmiiksi oman pikku koronanyrkin kesken, jotta pääsimme avaamaan heti kun lupa tuli. Oli hienoa tulla töihin. Ihminen tarvitsee rytmiä elämään, vapaaherran elämä ei ole minua varten, hän sanoo.

Karhelan lomautusviikot kuluivat lukien, hiihtäen ja kissavideoita katsellen.

– Ensimmäiset kahvittelijat ja oluen nautiskelijat tulivat pubiin heti yhdeksältä. Paikalla on lähiön ihmisiä, joille tämä on kantapaikka ja olohuone, täällä kohdataan muita, Karhela sanoo ja asettelee viinerit kahvipannun viereen asiakkaita varten.