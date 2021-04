Oulun keskustassa parveilevat päihtyneet pelottavat kaupunkilaisia – pummaamista ja huutelua havaittu kauppojen edustoilla

Oulun kauppojen ja ravintoloiden alkoholin anniskeluun ja myyntiin päihtyneille kaivataan aiempaa tiukempaa linjaa.

Jopa puolet Oulun keskustassa liikkuvista kaupunkilaisista pelkää kaduilla ja julkisilla paikoilla liikkuvia päihtyneitä. Viimeisen vuoden aikana on päihtyneen ahdistelemaksi tai kiusaamaksi joutunut joka neljäs.

Tiedot käyvät ilmi joulukuussa 2020 toteutetusta Oulun kaupungin päihdetilannekyselystä. Se toteutettiin netissä. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 622. Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 31–45-vuotiaat.

Yleensä ahdistelu oli vastaajien mukaan huutelua tai rahan pummaamista kaupungin keskustassa, kauppaliikkeiden edustalla ja jonkin verran myös linja-autoissa ja pysäkeillä.

Vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että alkoholin anniskeluun ja myyntiin päihtyneelle pitäisi suhtautua nykyistä tiukemmin Oulun ravintoloissa ja kaupoissa.

– Ahdistelu on ollut sanallista ja sitä on esiintynyt esimerkiksi niissä tilanteissa, kun kävelen päihtyneen henkilön ohi tai olen odottanut julkisella paikalla toista ihmistä tai joukkoliikennettä. Minulta on myös yritetty pyytää rahaa, vastauksissa kuvaillaan ahdistelutilanteita.

Oululaisilla on kyselyn mukaan eniten havaintoja alaikäisten alkoholin käytöstä ja tupakoinnista. Kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna havaintojen osuus on kuitenkin huomattavasti vähentynyt.

Alaikäisten kannabiksen tai muiden huumausaineiden käytöstä havaintoja oli 23 prosentilla vastaajista. Noin joka neljäs oululainen ilmoitti havainneensa alkoholin, tupakkatuotteiden tai nuuskan välittämistä alaikäisille viimeisen vuoden aikana.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että vähittäismyynnin ikärajavalvonta toteutuu alkoholin ja tupakkatuotteiden osalta hyvin.

Oululaisista vastaajista noin joka toinen oli sitä mieltä, että alkoholia ja muita päihteitä käytetään Oulussa liikaa. Alkoholin lisäksi eniten havaintoja oli erityisesti lääkkeiden, kannabiksen ja amfetamiinin käytöstä.

Korona-aika huomioitiin kyselyssä kysymällä vastaajan huolta omasta ja läheisen päihteidenkäytöstä sekä rahapelaamisesta viimeisen puolen vuoden aikana.

Joka kymmenes vastaaja oli ollut huolissaan omasta alkoholinkäytöstään tänä aikana. Vastauksissa oli muutamia mainintoja korona-ajan ja etätyön vaikutuksista omaan päihteidenkäyttöön.

Vastaajista 40 prosenttia oli ollut huolissaan läheisensä päihteidenkäytöstä. Pääasiassa huoli koski alkoholinkäyttöä.

Kun vastaajilta kysyttiin keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi, tutkittuun tietoon perustuvaa ja kohdennettua valistusta pidettiin edelleen yhtenä vaikuttavimmista keinoista. Moni vastaaja oli sitä mieltä, että päihteiden riskikäyttöön pitäisi puuttua riittävän varhain.

Toisaalta päihteiden ongelmakäyttäjille pitäisi olla tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja hoitoon pääsyn nykyistä helpompaa. Päihdeongelmaan liittyvän stigman hälventämisen arveltiin helpottavan sekä asian puheeksi ottamista että hoitoon hakeutumista.