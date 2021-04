Tutkimuksissa lapsella todettiin useita eri-ikäisiä aivoverenvuotoja.

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut lappilaisen isän yhden vuoden ja 2 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä, jonka kohteena oli 2,5 kuukauden ikäinen vauva.

Isä ravisteli vauvaa niin, että lapsi jouduttiin viemään sairaalaan tutkittavaksi oksentelun, kuumeilun ja väsymyksen takia. Tutkimuksissa selvisi, että vauvan pään kasvu on kiihtynyt.

Pään magneettikuvaukset paljastivat eri ikäisiä aivoverenvuotoja, joiden seurauksena vauvan aivoihin jouduttiin asentamaan shuntit. Leikkaavan neurokirurgin mukaan verihyytymät ovat ajallisesti syntyneet noin 2 viikon – 2 kuukauden aikana.

Sekä magneetti- että leikkauslöydöksen perusteella aivoverenvuodot ovat lääkäreiden mukaan sopineet vamman aiheuttamiksi. Vamman syntymekanismiin on tarvittu korkeaenerginen vamma kuten vakava liikenneonnettomuus tai lapsen voimakas ravistelu.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen 40 päiväsakkoon tammikuussa 2020 pahoinpitelystä. Miehen tuloissa se teki noin tuhat euroa. Isä tunnusti ravistelleensa lasta voimakkaasti.

Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati miehelle tuomiota törkeästä pahoinpitelystä tai toissijaisesti pahoinpitelystä ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Syyttäjän mielestä käräjäoikeus oli arvioinut asiassa esitetyn näytön virheellisesti siltä osin, kun se oli katsonut jääneen näyttämättä vauvan vammojen olleen syy-yhteydessä isän myöntämään ravisteluun.

Hovioikeuden mielestä asiassa on tullut ilman järkevää epäilyä näytetyksi, että vauvan vammat ovat aiheutuneet isän tekemästä ravistelusta. Lisäksi isä on yrittänyt salata vammat äidiltä, terveydenhuollon ammattilaisilta ja poliisilta.

– Isän on täytynyt ravistellessaan pitää vammojen syntymistä varsin todennäköisenä. Kyse on siten ollut tahallisesta menettelystä, jolla hän on syyllistynyt pahoinpitelyyn, hovioikeus toteaa tuomiossaan.

Törkeäksi pahoinpitelyn tekee oikeuden mukaan se, että isä yritti salata tapahtuneen.

– Pitkään kestänyt ravistelun salaaminen osoittaa kuitenkin tässä tilanteessa erityistä moitittavuutta, koska sen johdosta hänen pienen lapsensa oireita ei ole osattu yhdistää ravisteluun ja hoito on sen vuoksi viivästynyt.