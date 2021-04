Oulun kaupunginsairaalan koronarypäs sammui – ketjuun liittyy 19 kuolemantapausta ja lähes 130 tartuntaa

Kaupunginsairaalan työntekijöiden mielestä koronaketju pääsi leviämään riittämättömien suojainten käytön takia.

Oulun kaupunginsairaalan koronaepidemia on sammunut. Epidemian aikana sairastui kaikkiaan 129 henkilöä. Kahdella osastolla kuoli 19 potilasta, heistä viimeisin 28. maaliskuuta.

Palliatiivisen ja saattohoidon osastolta A2 alkanut koronavirusepidemia todettiin 22. helmikuuta. Kuolleista 17 oli A2-osastolla.

Kahdella osastolla sairastui kaiken kaikkiaan 38 potilasta ja 52 työntekijää. Jatkotartuntoja todettiin omaisilla yhteensä 39. Viimeisin tartunta todettiin 7. maaliskuuta.

Osastot, joihin epidemia ehti levitä, ovat taas kaikki auki. Altistuneille asetetut viimeiset karanteenit ovat päättyneet 30. maaliskuuta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tutkii kaupunginsairaalan koronaryppään tapahtumia. Ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan asia on otettu valvontaan avin omasta aloitteesta.

Sairaalan toiminnasta on kuitenkin viime viikkoina tullut aviin myös yhteydenottoja muun muassa sairaalassa hoidettujen potilaiden omaisilta. Savolainen kertoo, että yhteydenotoissa virastoa on pyydetty selvittämään, onko kaupunginsairaalassa toimittu koronaryppään aikana väärin tai huolimattomasti.

Ylen haastattelemien kaupunginsairaalan palliatiivisen ja saattohoito-osaston työntekijöiden mukaan he ovat hoitaneet koronapotilaita riittämättömin suojaimin noin kahden päivän ajan sen jälkeen, kun ensimmäiset tartunnat todettiin.

Hoitajat pitävät todennäköisenä, että tämä on yksi syy viruksen leviämiseen.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kiistää työntekijöiden väitteet. Hänen mukaansa nopeasti esiin tullutta tartuntaketjua hoidettiin sairaanhoitopiirin tuella niin hyvin ja asianmukaisesti kuin vain pystyttiin.

Oulun kaupunki on edelleen epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa, vaikka kaikki koronaluvut näyttävät laskusuuntaa. Uusia tartuntoja on todettu tällä viikolla kuusi kappaletta. Joukkoaltistumisia ei ole havaittu. Ilmaantuvuus on 21,4.

– Pääsiäisen lomakausi on lähestymässä ja muodostaa matkustelun vuoksi riskin epidemian pahenemiselle Oulussa. Väestöä kehotetaan samaan vastuulliseen käyttäytymiseen pääsiäislomilla kuin hiihtolomillakin, kaupunki tiedottaa verkkosivuillaan.