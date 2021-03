Poliisin väkivaltarikoksesta etsintäkuuluttama nainen sai tammikuussa 5,5 vuoden vankeustuomion.

Pohjanmaan poliisi etsintäkuulutti nimen ja kuvan kera 32-vuotiaan naisen, jota epäillään törkeästä väkivallanteosta.

Poliisi ei ole suostunut kertomaan edes rikosnimikettä, josta naista epäillään. Silti naisen nimi ja kuva julkaistiin poliisin toimesta, koska tutkinnanjohtajan mukaan ”aika moni muu keino on käytetty jo tai käytössä”.

Nainen itse kiistää syyllistyneensä väkivaltajutussa mihinkään rikokseen. Hän otti itse yhteyttä IS:n toimitukseen keskiviikkona.

Poliisi ei ole myöskään valottanut naisen epäiltyä roolia asiassa muuten kuin asemoimalla hänet rikoksesta epäillyksi. Ei ole tavatonta, että epäselvissä tapauksissa epäillyn rooli muuttuu tutkinnan edetessä todistajan tai jopa asianomistajan rooliksi.

Poliisi on kertonut etsineensä naista jo pidempään. IS:n tietojen mukaan nainen oli koko viime kesän tutkintavankeudessa huumerikosepäilyn johdosta.

Hänet vapautettiin tutkintavankeudesta syyskuun lopuilla. Epäilty väkivaltarikos on oletettavasti tapahtunut tämän jälkeen.

Huume-epäily johti tuomioon, joka annettiin tammikuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Veera Maria Aholan tammikuussa viiden vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen viidestä törkeästä huumausainerikoksesta ja yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Nainen on useiden muiden syytettyjen tavoin ilmaissut tyytymättömyytensä tuomioon. Jutun käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Aholan tuore tuomio liittyy laajaan huumerikoskokonaisuuteen, joka on käsitelty käräjäoikeudessa 26 syytetyn osalta ja joka pieneltä osin on yhä kesken. Käsiteltyjä syytekohtia on peräti 88, joista valtaosa koskee eriasteisia huumerikoksia.

Päätekijöille tuomittiin 8–10 vuoden vankeusrangaistuksia. Jutussa on ollut kyse muun muassa Subutexin, ekstaasin, marihuanan ja kokaiinin myymisestä ja levittämisestä eri paikkakunnilla. Lisäksi jutun yhteydessä on takavarikoitu aseita kuten kiväärejä ja pistooleja.

Aholan osuus kuviossa liittyy jutun Oulun haaraan. Hänen syytettiin hankkineen useilla eri kerroilla yhteensä tuhansia Subutex-tabletteja ja pienempiä muita huumeita levitettäväksi edelleen Oulussa.

Useissa syytekohdissa hänen kumppaninaan oli syyttäjien mukaan 38-vuotias mies. Miehen törkeistä huumerikossyytteistä kuitenkin kolme hylättiin. Hän sai vuoden ja yhdeksän kuukautta yhdestä törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta, jossa oli kysymys luvattomasta kivääristä.

Juttukokonaisuudessa oli sekä kantasuomalaisia että ulkomaalaistaustaisia syytettyjä. Ainakin yksi syytetyistä on Latviasta. Sieltä suunnalta peräisin on nimien perusteella usea muukin syytetty.

Tuomiosta ilmenee, että syytetyt käyttivät huumebisneksen yhteydessä erilaisia viestintäsovelluksia kuten Surespot-nimistä sovellusta.

Tuomitut rikokset ajoittuivat vuosille 2019 ja 2020.

Ahola kiisti lähes kaikki syytteet oikeudessa. Esimerkiksi eräässä syyttäjän väittämässä huumetapaamisessa hän oman kertomansa mukaan kirjoitti auton kauppapaperit ja luovutti kaksi Muumi-mukia. Käräjäoikeus ei uskonut naisen versiota.

Erään syytetyn miehen puhelimesta poliisi löysi viestiketjun, jossa mies keskusteli Aholan kanssa maaliskuussa 2020. Keskustelu ajoittuu aikaan, jolloin Suomessa oltiin ottamassa koronan takia käyttöön valmiuslakia ja sulkemassa Uudenmaan rajaa. Syyttäjien mukaan tarkoitus oli viedä ekstaasia (”essoja”) etelästä Ouluun.

Mies: Hei, kannattaa nyt funtsia miten tehdään, koska toi Uudenmaan raja saattaa tänään tärähtää kiinni

Ahola: oikeasti?

Mies: Se on tänään eduskunnassa

A: Mitä ne nipsut oli ja paljonko pyyät koko mällistä, siis niistä 4 000 kpl

A: Munhan täytyy hamstrata ruokakaapit täyteen jos en pääse teitä sitte tervehtii

A: Siis niin niitä perinteisiä se koko mälli mitä sulla on? ja sit essoja päälle jos mulla jää rahaa

K: Niitä on nyt 12K kpl niitä perus

K: Mut jos otat sen 4K niin onko 11 ok? Mä saan ne 10 eurolla

Käräjäoikeus tuomitsi naisen menettämään noin 23 000 euroa rikoshyötyä yhdessä aiemmin mainitun 38-vuotiaan miehen kanssa. Hovioikeuden käsittelyaikataulu jutulle ei ole vielä selvillä.