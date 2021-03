Poliisi sai käyttää oc-kaasua partiota paenneeseen mopotyttöön – pakomatka tyssäsi törmäykseen ja reisiluun katkeamiseen

Oulussa mopolla liikkunut teinityttö lähti poliisipartiota karkuun, ajoi kuntoradalle ja törmäsi puuhun.

Poliisipartion oc-kaasun käyttöä on selvitetty Rovaniemen hovioikeudessa.­

Poliisi sai käyttää oc-kaasua mopotytön pysäyttämiseen takaa-ajotilanteessa. Rovaniemen hovioikeuden mielestä pakoon lähteneen mopoilijan pysäyttäminen kaasuttamalla oli tilanteessa tarpeellista ja siksi se hylkäsi poliisin saaman syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2018 kaksi poliisia virkavelvollisuuden rikkomisesta 20 päiväsakkoon. Poliisit ajoivat takaa mopolla liikkunutta teinityttöä. Kun mopoilija ei pysähtynyt, poliisit suihkuttivat häntä oc-kaasulla.

Käräjäoikeus tuomitsi myös mopolla liikkuneen 15-vuotiaan tytön liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä, mutta hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Oikeuteen asti päätynyt tapahtumasarja käynnistyi Oulussa syyskuussa 2016. Poliisipartio huomasi yöllä edessään mopon, jonka nopeudeksi mitattiin keskinopeuslaitteella 70 kilometriä tunnissa.

Poliisit lähtivät mopon perään. Ajaessa kytkettiin päälle sininen ja punainen pysäytysvalo. Mopoilija katsoi taakseen ja lähti ajamaan karkuun. Poliisi kytki hälytysäänetkin päälle ja huusi auton ikkunasta mopoilijaa pysähtymään.

Mopoilija jatkoi pakenemista. Poliisit päättivät käyttää pysäyttämiseen kaasua. Toinen poliiseista sumutti kaasua auton ikkunasta mopoilijan suuntaan kaksi kertaa. Mopoilija jatkoi siitä huolimatta matkaansa kuntopolulle, missä hän ajautui polun reunaan ja törmäsi puuhun.

Tyttö loukkaantui törmäyksessä. Häneltä katkesi reisiluu.

Hovioikeuteen valitti autoa ajanut poliisi. Partio päätti yhdessä kaasun käytöstä, mutta vänkärin paikalla istunut poliisi käytti kaasua.

Hovioikeuden mielestä kaasun käyttö oli tilanteessa tarpeellista eikä tytön ulosajon syynä ollut kaasutus.

– Mopoilijan matka on jatkunut myös toisen oc-kaasun käyttökerran jälkeen, toinenkaan sumutus ei ole vaikuttanut mopoilijan käyttäytymiseen, vaan tämä on jatkanut ajoaan useita satoja metrejä alittaen myös rautatien alikulkusillan päätyen lopulta kuntoradalle. Asiassa on myös riidatonta, että oc-kaasun käyttäminen ei ole ollut syy-yhteydessä kaatumiseen, oikeus toteaa tuomiossaan.

Hovioikeus katsoo kokonaisarvioinnin perusteella, että oc-kaasun käyttöä on pidettävä asiassa vallinneiden olosuhteiden perusteella tarpeellisena sekä suhteellisuusperiaatteen ja vähimmän haitan periaatteen mukaisena voimakeinona.