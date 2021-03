Pohjois-Suomen koronatilanne rauhoittui ennen pääsiäisruuhkaa – Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja kahteen päivään

Valtion koronatuki pelasti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viime vuoden talouden.

Pohjois-Suomen koronatilanne on rauhoittunut juuri ennen pääsiäisen lomaruuhkaa. Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa uusia tartuntoja on ollut tällä viikolla edellisviikkoja vähemmän.

Länsi-Pohjan alueella ei ole todettu uusia tartuntoja kahteen päivään. Tällä viikolla on ilmaantunut 3 uutta tartuntaa. Osa tapauksista on karanteenien sisältä. Tapaukset eivät liity Ylitornion ketjuun.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu viikolla 12 vain 7 uutta tartuntaa torstaihin iltapäivään mennessä.

Pohjois-Pohjanmaalla on viimeisen vuorokauden aikana todettu vain kaksi uutta tartuntaa. Kahden viikon aikana on todettu 127 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on nyt 30,8.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pandemiaan varautuminen viime keväänä näkyy viime vuoden tilinpäätöksessä etenkin hoidettujen potilaiden määrän pienenemisenä.

Hoitojaksoja oli Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaalla 4,7 prosenttia vähemmän ja hoitopäiviä lähes 6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hoidettuja potilaita oli noin 2 000 vähemmän kuin budjetissa arvioitiin.

Sairaanhoitopiirin toiminta saatiin lähelle normaalia viime kesän alussa koronatilanteen rauhoittuessa. Taloudellinen tulos kääntyi talousjohtaja Jarkko Raatikaisen mukaan ylijämäiseksi valtiolta saadun noin 16 miljoonaa euron suuruisen koronatuen johdosta.

– Summasta jäsenkunnille palautettiin noin 2,8 miljoonaa euroa koronapotilaiden hoidon ja näytteenoton laskutuksen perusteella.

Tuen ansiosta sairaanhoitopiirin tilinpäätös on 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Koska tulos on kuudetta vuotta peräkkäin ylijäämäinen, sairaanhoitopiirin taseessa jää reilu 13 miljoonaa euroa käytettäväksi haastavissa taloustilanteissa.