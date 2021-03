Suomalaisen astrokuvaajan julkaisema mykistävä otos hämmästyttää maailmalla – jättikuva Linnunradasta vaati lähes 12 vuotta

Oululaisen astrokuvaajan ainutlaatuinen mosaiikkikuva Linnunradasta vaati 12 vuoden työn.

Oululainen astrokuvaaja Jukka-Pekka Metsävainio on julkaissut ainutlaatuisen kuvan, jonka luominen kesti lähes 12 vuotta. Kuva on saanut aikaan säpinää maailmalla. Sitä ovat hehkuttaneet ainakin CNN, Forbes, Financial Times ja The Times.

– En osannut arvata, että kuva kiinnostaa näin paljon. Sähköposti on tukossa ja verkkosivujen kävijämäärä räjähti. Yleensä julkaistujen kuvien saama huomio on ollut lyhytaikaista, mutta tämä on omaa luokkaansa. Kuva on koskettanut ihmisiä ihan eri tavalla, Metsävainio pohtii.

Jukka-Pekka Metsävainio asuu Oulussa ja hänen observatorionsa sijaitsee aivan kaupungin keskustassa.­

Metsävainion harvinainen projekti alkoi jo vuonna 2009, jolloin hän kuvasi ensimmäiset kuvat. Yksittäiset kuvateokset ovat osa suurta mosaiikkikuvaa, valtavaa taideteosta linnunradasta.

Kuva on massiiviset 100 000 pikseliä leveä ja sisältää 234 yksittäistä kuvapaneelia.

Kuvan äärimmäinen tarkkuus, yksityiskohdat sekä monimutkainen mosaiikkirakennelma on edellyttänyt pitkäjänteisyyttä, luovuutta ja ymmärrystä avaruudesta. Myös tekninen osaaminen on mahdollistanut yli 20 miljoonan tähden näkymisen isossa kuvassa.

Valtava valokuva on vaatinut tekijältään 1 250 valotustuntia, kuva kattaa 125 astetta taivasta Härän tähdistöstä Joutseneen.

– Luulen, että tämä kuva on ensimmäinen maailmassa, joka näyttää Linnunradan tällä resoluutiolla ja syvyydellä kaikilla kolmella värikanavalla. Kuva koostuu vuosien varrella kuvaamistani itsenäisistä teoksista, jotka on yhdistetty suureksi mosaiikkikuvaksi kuvaamalla otosten välit vähitellen umpeen, hän kertoo.

Tältä näyttää Metsävainion kuva rutkasti pienempänä versiona. Kuvaa klikkaamalla sitä voi tutkia hitusen suurempana. Vasemmassa alanurkassa näkyy kokovertailun vuoksi Kuu.­

Tämä kuva havainnollistaa, miten valmis kuva rakentuu 234 mosaiikkipaneelista.­

Tämä kuva näyttää millaisen osan taivaankantta Metsävainion kuva käsittää.­

Maaliskuun 16. päivänä julkaistu kuva niittää mainetta maailmalla. Valokuvauksen johtava julkaisu, PetaPixel, noteerasi Metsävainion kuvan ykkösuutisena julkaisussaan. Kuvan saama huomio maailmalla on ollut valtaisa.

Ainutlaatuiseksi kuvan tekee kuvaajan mielestä suuri koko, tarkkuus ja valotusten syvyys.

– Tämä on merkittävä kuva minulle, mutta myös avaruudesta, taiteesta ja tekniikasta kiinnostuneet mediat ovat arvostaneet luomaani taideteosta. Kuvataiteilijana minulle on tärkeää, että kuva herättää tunteita ja ajatuksia, vaikkei sen kohteesta ei tietäisi mitään, iloitsee Metsävainio.

Lähikuvassa avaruutta Joutsenen tähdistön ja Kefeuksen tähdistön välillä. Tämä kuvaa antaa paremman käsityksen jättimäisen kuvan kuvatarkkuudesta eli resoluutiosta.­

Oululainen Metsävainio on arvostettu astrokuvaaja, mutta myös taiteilija, joka tuo kätketyn avaruusluonnon kaikkien nautittavaksi. Hänen taivaallisia valokuviaan on julkaistu useissa kansainvälisissä medioissa, kuten National Geographicin ja Nasan julkaisuissa sekä televisiossa ja elokuvissa.

Myös Vatikaanin observatorion julkaisema virallinen kalenteri on saanut kanteensa Metsävainion ottaman kuvan Joutsenen tähdistöstä.

Viime vuonna J-P Metsävainio julkaisi Comic Clouds 3D-kirjan yhteistyössä legendaarisen Queen -kitaristi ja astrofyysikko Brian Mayn ja Astronomy -lehden päätoimittaja David J. Eicherin kanssa.