Syyte: Soldiers of Odinin kerho­tilassa valmistettiin poltto­pulloja, jotka heitettiin turva­paikan­hakijoiden mielen­osoitus­telttaa päin

Oulun polttopulloiskun käsittely alkoi käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii Oulun polttopulloiskun suunnittelijalle ehdollista vankeusrangaistusta. Syyttäjän mukaan katupartio Soldiers of Odiniin kuulunut mies syyllistyi vaaran aiheuttamisen ja räjähderikokseen.

Mies, joka on nykyään 37-vuotias, valmisti kolme polttopulloa Soldiers of Odinin kerhotilassa. Mies laittoi pulloihin bensiiniä, ja sulki niiden suut rätillä. Hän on sanonut toimineensa ilman järjestönsä ”taustatukea” ja selitti tekoa ”turhaumalla”.

Syyttäjän mukaan mies myös tutustui ennakolta Oulun Kauppatorin turvapaikanhakijoiden mielenosoitustelttaan.

Syyttäjän mukaan mies ajoi tapahtumapaikalle kolmen tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa. Oli huhtikuinen päivä vuonna 2017. Syyttäjän mukaan autossa olleet henkilöt heittivät polttopullot kohti mielenosoitustelttaa, jonka liepeillä oli kolme henkilöä.

Pullot rikkoutuivat niin, että bensiiniä roiskui telttakankaaseen sekä yhden henkilön vaatteisiin. Yksi pullo rikkoutui lähellä nuotiota, joka oli teltan edessä. Pulloja ei ollut sytytetty.

Miehen varastosta löytyi myös kaksi pötköä dynamiittia ja nonel-nalleja. Syyttäjän mukaan räjähteet olivat peräisin Soldiers of Odinin kerhotilasta. Syyttäjän mukaan räjähteet varastoon siirsi mies, joka on nykyään 25-vuotias. Hänelle syyttäjä vaatii sakkorangaistusta räjähderikoksesta.

Molemmat syytetyt myöntävät räjähderikoksen.

Polttopulloiskun suunnittelija kiisti kuitenkin vaaran aiheuttamisen. Hänen mukaansa teko täytti ainoastaan laittoman uhkauksen tunnusmerkistön, koska pullot heitettiin siten, etteivät ne aiheuttaneet laissa tarkoitettua vakavaa hengen ja terveyden vaaraa.

Asian käsittely alkoi Oulun käräjäoikeudessa tiistaina. Käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 20. huhtikuuta.