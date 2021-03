Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä 11 koronapotilasta, joista 7 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteessa ei ole tapahtunut viikon aikana merkittäviä muutoksia. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi keskiviikkona, että suositukset ja rajoitukset säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Viikon 9 aikana Pohjois-Pohjanmaalla todettiin yhteensä 117 koronatartuntaa. Miltei kaikki tartuntojen lähteet pystytään edelleen selvittämään. Liki puolet nyt todetuista tartunnoista liittyy Oulun kaupunginsairaalan tartuntaketjuun.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppäässä on nyt 37 tartuntaa potilailla ja 39 henkilökunnalla. Ryppääseen kuuluvia jatkotartuntoja on 22.

Tiukat torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat Oysin infektioiden torjuntayksikön kanssa. Joukkotestauksia sekä potilailla että työntekijöillä toteutetaan useassa aallossa. Hiirosenkodin ja Oulunsalon kotihoidossa tapahtuneisiin altistumisiin liittyen ei ole tullut ilmi uusia tartuntoja.

Koronapotilaita on sairaalahoidossa Oulun kaupunginsairaalassa 25 ja Oysissa 12. Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo, että koronapotilaiden sairaalahoidon osalta tilanne on kohtalaisen hyvä.

– Uusia koronapotilaita ei sairaalan sisältä ole viime päivinä tullut, joten olemme alkaneet jo suunnitella eri osastoille kohortoitujen koronapotilaiden keskittämistä asteittain alun perin koronaosastoiksi varatuille osastoille. Tulevat päivät ja uudet testikierrokset näyttävät, päästäänkö tätä laajemmassa mittakaavassa jo toteuttamaan, hän arvioi.

Kaupunginsairaalan henkilökuntatilanne on edelleen kireä sairastumisista ja karanteeneista johtuen.

– Olemme saaneet lisähenkilökuntaa kaupungin hyvinvointipalveluiden muista yksiköistä. Myös sairaalan toiminnan supistaminen lisää on edelleen vaihtoehtona mikäli lisää henkilökuntaa tarvitaan, Mäkitalo toteaa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä 11 koronapotilasta, joista seitsemän on tehohoidossa. Tilanne on ollut johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan tällä tasolla muutamien päivien ajan.

– Tartuntojen määrään ja tartunnan saaneiden ikäjakaumaan perustuvan ennusteen mukaan sairaalahoidon tarve pysyy lähiaikoina 10–15 potilaan välillä. Oysin potilaspaikat riittävät hyvin tähän tarpeeseen, hän sanoo.

Jos koronapotilaiden teho- tai tehovalvontahoidon tarve kasvaa, niin Oys supistaa kiireetöntä leikkaushoitoa tilanteen mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikkaussali-, anestesia- ja tehohoitohenkilökunnasta osa on juuri tällä hetkellä ja myös tulevina viikkoina lomalla. Korpelaisen mukaan kiireetöntä hoitoa sovitellaan yhteen lomakauden kanssa ihan samaan tapaan kuin muinakin vuosina tähän aikaan.

– Kaikki kiireellinen hoito, mukaan lukien koronapotilaat, pystytään hoitamaan lomista huolimatta. Henkilökunnan sijaisia tarvittaisiin lisää, jotta kiireetöntä hoitoa voitaisiin antaa enemmän lomakaudellakin.