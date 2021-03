Oulun ravintolaelämässä vallitsi lähes maailmanlopun hiljaisuus – ”Tämä on illan ainoa sumppu”

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alkoholi­tarkastajat valvoivat tehostetusti tartuntatautilain ja alkoholilain säädösten sekä THL:n ohjeiden noudattamista viikonlopun aikana.

”Maailmanlopun bileistä” ei ollut tietoakaan Oulun keskustan ravintoloissa lauantai-iltana.

Kaupungin läpi kulkevalla kävelykadulla, Rotuaarilla, vallitsi pikemminkin maailmanlopun hiljaisuus. Lumituiskun keskellä liikkuivat vain ruokalähetit.

IS pääsi mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alkoholiylitarkastajan kierrokselle viimeisenä lauantai-iltana ennen kolmen viikon sulkua. Tarkastusten kohteena olivat Oulun keskusta-alueen ruokaravintolat ja baarit.

Alkoholiylitarkastaja Toni Latvamäki aloitti illan ruokaravintoloista. Kierroksen aikana ei löytynyt mitään erityistä huomautettavaa.

Alkoholiylitarkastaja Toni Latvamäen mukaan Oulun anniskelupaikoissa oli hyvin rauhallista.­

– Rauhallista menoa niissä oli. Joissakin paikoissa oli enemmän henkilö­kuntaa kuin asiakkaita, kommentoi Latvamäki alkuillan näkymiä.

Alkoholitarkastajat valvovat anniskelu- ja vähittäismyyntilupia. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on yhteensä 1 142 alkoholilupaa. Alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

Iltakahdeksan aikaan kierros siirtyi anniskeluravintoloihin. Ensimmäisessä kohteessa Rotuaarin aukiolla on hiljaista. Asiakkaat istuvat pöydissä omissa porukoissaan eikä baaritiskillä näy ketään.

Rotuaari oli lauantai-iltana apea ja autio. Liikenteessä näkyi vain ruokalähettejä.­

Latvamäki esittelee itsensä ja pyytää paikalle ravintolan vastaavaa hoitajaa. Hänen kanssaan käydään läpi ravintolan viralliset asiakirjat.

– Kun työntekijän työtilanne joustaa, niin juttelen hänen kanssaan. Käymme läpi anniskelulupapäätöksen, anniskelun omavalvontasuunnitelman ja tartuntatautilain mukaisen suunnitelman. Tarkistan myös, että terveysturvallisuusohjeistus eli pandemiaohjeistus on esillä, Latvamäki selvittää kyselyjen sisältöä.

Baarin vastaavan hoitajan ja alkoholiylitarkastajan jutustelun aikana baaritiskille muodostuu jonoa. Kolme eri asiakasryhmää haluaa ostaa juotavaa. Osa heistä on varustautunut kasvomaskein. Turvavälit säilyvät asiakasryhmien välillä.

– Tämä on illan ainoa sumppu tähän mennessä. Tuosta pitääkin huomauttaa vastaavalle. Asiakkaat pitää joko ohjata pöytiin tai palvella tiskillä mahdollisimman nopeasti riittävät turvavälit huomioiden, Latvamäki huomauttaa.

Baareissa ei istuta kolmeen viikkoon. Sulku alkaa maanantaina ja päättyy 28. maaliskuuta.­

Säännösten mukaan asiakkaiden pitää pysyä anniskelupaikassa omassa porukassaan ja omalla istumapaikallaan. Liikkua saa vain baaritiskille, vessaan ja tupakointipaikalle. Kaikkea turhaa liikkumista on vältettävä.

Latvamäki on tyytyväinen baarin ohjeistuksiin. Ne ovat näkyvästi esillä ulko-ovissa ja seinillä. Ohjeistusta annetaan yleiseen hygieniaan, käsien desinfiointiin, turvavälien pitämiseen ja maskien käyttöön.

Seuraavassa baarissa tunnelmaa on jo enemmän. Melkein kaikki ruokailupuolen pöydät ovat täynnä asiakkaita. Baarin puolella on vain muutama asiakas. Kahvilan puolella on viisi asiakasta.

Latvamäen mukaan alkoholitarkastajien työn kuva on koronan aikana muuttunut. Päällimmäisenä työssä ovat nyt tartuntatautilain mukaiset asiat.

Osa oululaisravintoloista sulki ovensa jo ennen sulun alkamista.­

Illan kolmas kohde on Letkunpuiston laitamilla sijaitseva baari. Sen katutasossa on käytössä epidemian aikana 30 asiakaspaikkaa ja alakerrassa 70. Väkeä on kuitenkin huomattavasti vähemmän. Baaritiskillä on silti tungosta.

– Mikä on baaritiskillä samaa seuruetta, se onkin valvonnallisesti vaikea asia. Vierekkäin istumisesta ei sinänsä voi huomauttaa, Latvamäki selvittää.

Baarissa istuvat Laura ja Janne ovat tulleet istumaan iltaa ja juttelemaan. Laura ymmärtää tulevan sulun, mutta Janne ei.

– Minusta se on yksittäisen alan kiusaamista, Janne puuskahtaa.

Laura on työskennellyt alalla itsekin. Hän säälii ex-kollegoita hankalassa tilanteessa.

– Ymmärrän miksi sulkua tarvitaan. Tänään lähdin baariin, koska yksin yksiössä sosiaalialaa opiskeleminen tuntuu välillä hyvin raskaalta. On pakko lähteä välillä jonnekin. Lähdin tänään ulkoilemaan hiihtoloman kunniaksi, Laura perustelee illanviettoaan.

Alkoholitarkastajaa odottaa seuraavassa tarkastuskohteessa yllätys. Kauppurienkadulla sijaitsevan baarin ovien eteen on muodostunut lumikinos. Oveen on liimattu paperi, jossa kerrotaan baarin olevan jo kiinni.

Latvamäen mukaan maanantaina alkava kolmen viikon sulku on aloitettu joissakin ravintoloissa jo etukäteen.

Ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljetaan leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla tiistaina. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ravintoloiden sulkemisesta asiakkailta suurimmassa osassa Suomea 15 maakunnassa. Päätös ei koske Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Ravintolat koko Suomessa saavat jatkaa ulosmyyntiä.

Sulku on voimassa 28. maaliskuuta saakka. Ruoan ulosmyynti asiakkaille on sulun aikana sallittua.

Parikymmentä vuotta Oulussa ravintola-alan yrittäjänä toiminut Pasi Laitio ei näe alansa nykytilanteessa mitään positiivista. Yrittäjiä on pidetty löysässä hirressä vuoden ajan. Uusista säännöistä ja nopeista muutoksista on pitänyt lukea medioista.

– Olen saanut vuoden aikana yhden sähköpostin avilta. Hallitus vatuloi ja keksii uusia säännöksiä koko ajan eikä niistä tiedoteta ravintoloitsijoille. Ministereistä asti sanotaan, että älkää menkö ravintolaan. Me emme ole enää ravintolan pitäjiä vaan juottolan pitäjiä, alinta kastia, Laitio pahoittelee.

Maanantaina alkavaa kolmen viikon sulkua hän pitää ihan turhana Pohjois-Pohjanmaalla. Vain 2 prosenttia alueen koronatartunnoista on hänen mukaansa vuoden aikana saatu ravintoloista.

– Tilannetta arvioidaan koko ajan kehä kolmosen sisäpuolelta. Se tuntuu hirveän epäreilulta.

Laitio on lomauttanut henkilökuntansa ja Bar Lumo Höyhtyällä on kiinni. Kolmen viikon sulku tietää tulojen menetystä ja tuotteiden kaatamista viemäriin.

– Baarissa on seitsemää tuotetta tankeissa. Ei niitä voi enää sulun jälkeen myydä. Kaadan ne viemäriin eikä sitä mikään korvaa. Raskas tilanne eikä valoa ole näkyvissä, Laitio huokaisee.