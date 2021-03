Uusien koronatartuntojen määrän kerrotaan tasaantuneen Oulussa kaupunginsairaalan tartuntaryvästä lukuun ottamatta.

Oulun kaupunginsairaalan potilailla ja työntekijöillä on todettu nyt yhteensä 66 samaan ketjuun kytkeytyvää koronatartuntaa. Jatkotartuntoja on löydetty 13.­

Oulun kaupunginsairaalaan paikantuvassa tartuntaryppäässä on todettu jo yhteensä 79 koronatapausta. Asiasta lauantaina tiedottaneen Oulun kaupungin mukaan koronatartuntoja on nyt todettu sairaalan potilailla 36 ja työntekijöillä 30.

Ryväkseen liittyviä muita jatkotartuntoja on yhteensä 13.

Potilailla ei lauantaina todettu uusia tartuntoja, mutta työntekijöistä kaksi sai positiivisen tuloksen koronatestistä. Muista jatkotartunnoista uusia oli kolme.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut kertoo tiedotteessaan myös yhden tartuntaryväkseen liittyvän potilaan menehtyneen sairaalassa lauantaina. Ketjuun kytkeytyviä kuolemantapauksia on nyt kaikkiaan yhdeksän.

Tartuntoja on todettu kaupunginsairaalan osastoilla A2 ja B2. Toiseen työntekijöiltä lauantaina löydetyistä koronatartunnoista liittyy myös uusi joukkoaltistuminen osastolla A3, joka on pysynyt tähän asti puhtaana tartunnoista.

– Tiukat torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat OYS:n infektioiden torjuntayksikön kanssa. Joukkoaltistumisen kohteeksi joutunut A3 osasto on tänään suljettu ja potilaat sen sisällä osastoitu mahdollisten tartuntojen ilmenemisen varalta. Yhteydenotot omaisiin ovat käynnistyneet. Joukkotestauksia sekä potilailla että työntekijöillä toteutetaan tänään ja alkuviikosta, Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Myös Oulunsalon kotihoidossa on tullut ilmi yksi kotihoidon työntekijän tartunta sekä kaksi omaisiin liittyvää tartuntaa. Tapausten kerrotaan liittyvän kaupunginsairaalan tartuntaryppääseen.

Tiedotteen mukaan kaupunginsairaalan tilannetta lukuun ottamatta uusien tartuntojen määrä on tasaantunut Oulussa, joka on nyt epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa. Kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että jatkon kannalta kaikkein oleellisinta on erityisesti aikuisten käyttäytyminen hiihtolomaviikolla.

– Hiihtolomaviikolla niin aikuisten kuin lastenkin on syytä välttää suojaamattomia lähikontakteja. Erityisiä vaaranpaikkoja ovat lomanviettopaikkojen ruuhkaiset ravintolat, kahvilat ja muut sisätilat. On ehdottoman tärkeää, että loman jälkeen töihin ja kouluun palataan vain täysin terveenä. Lievissäkin oireissa tulisi hakeutua ensin testiin, tiedotteessa muistutetaan.