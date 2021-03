Rukalla on voinut altistua tartunnalle neljässä ravintolassa ja Kuusamossa huoltoasemalla.

Pohjois-Pohjanmaan alue on koronan kiihtymisvaiheessa. Koronatartuntojen määrä ja tartuntojen ilmaantuvuus ovat kääntyneet hienoiseen nousuun.

Oulun epidemiatilanne on hitaasti huonontumassa. Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppääseen on tiistaina ilmaantunut 11 uutta tartuntaa, joista 6 on potilasta ja 5 työntekijää. He kaikki ovat aikaisemmin altistuskaranteeniin asetettuja henkilöitä.

Yhteensä kaupunginsairaalassa tartunnan saaneita potilaita on nyt 38 ja työntekijöitä 18. Lisäksi altistuneita työntekijöitä on 18 ja altistuneita potilaita on 4.

Tartuntoihin liittyviä kuolemantapauksia on yhteensä viisi. Torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat. Sairaalan toimintaa on supistettu henkilökuntaresurssien turvaamiseksi. Sairaalassa toteutetaan uusia testauskierroksia.

Kuusamon Rukalla on viime viikolla neljässä ravintolassa voinut altistua koronavirustartunnalle: 22.–23.2. Ski Bistrossa, 23.–24.2. Ruka Scandicin aulabaarissa, 24.2. Camp Kitchenissä ja Ruka Pizzerian tiloissa 22.2.–26.2.

Mainittuina aikoina ravintoloissa työskennelleiden sekä asioineita henkilöitä suositellaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan herkästi näytteenottoon, mikäli ilmaantuu vähäisiäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita.

Myös Neste Nilonkankaan tiloissa Kuusamossa on voinut altistua 28.2. kello 10–11.

Ajan näytteenottoon voi varata numerosta 040 860 0090.

IS välittää tänään suoran lähetyksen Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuudesta. Suora lähetys alkaa klo 13.

Tilaisuudessa kerrotaan koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla.

Avin tiloissa Linnankadulla pidettävässä tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa.

Avin päätöksistä kertoo aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola. Koronan tilannekatsauksen pitää infektiolääkäri Teija Puhto. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esittää myös oman katsauksen.